Pamela Franco rompe su silencio tras rumores sobre pedida de mano de Christian Cueva: ¿Qué dijo?

Christian Cueva llegó hace unos días al Perú para reencontrarse con sus hijos, pero también pasó tiempo con su pareja Pamela Franco. La visita del futbolista estuvo marcada por cenas y salidas que desataron rumores de una posible pedida de mano a la cantante. Ante la creciente especulación, Franco decidió aclarar los comentarios que giran en torno a su relación.

Pamela Franco aclara rumores sobre matrimonio

En diálogo con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue consultada sobre los rumores de compromiso con Christian Cueva. La cantante, algo incómoda con la pregunta, descartó cualquier plan de matrimonio en medio de la situación actual del jugador con su aún esposa, Pamela López.

"Todo tranquilo, pero hasta la pregunta no va. Todos sabemos que Christian está llevando un proceso y que en ese momento se diga eso está fuera de lugar, no tiene ni pies ni cabeza", explicó la intérprete.

En la misma entrevista, la artista también fue consultada sobre su reciente viaje a Ecuador, justo después de que se vinculara a Cueva con una presunta fiesta en la que habrían participado jugadores del Emelec. Sin dar detalles específicos del tema, Pamela subrayó que ambos hablan de todo y que respeta la manera en la que el futbolista maneja sus asuntos personales.

"No tiene nada de lo común que yo vaya a visitarlo. Tenemos poco tiempo y tratamos de aprovecharlo. He hablado con él, obviamente hablamos de todo y yo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy su vocera, somos personas adultas. Él elige los medios donde contestar y yo, por mi parte, también", explicó.

Pamela Franco y la relación de Cueva con sus hijos

Otro de los puntos que abordó la intérprete fue la nueva etapa que atraviesa Christian Cueva tras llegar a un acuerdo con Pamela López respecto a la conciliación por sus hijos. Franco evitó profundizar en el tema, pero dejó claro que comparte la felicidad de su pareja.

"En ese tema he tratado de no hablar mucho porque siempre se malinterpreta por todo lo sucedido. Pero si él es feliz en todos los aspectos de su vida, yo también voy a compartir esa felicidad. Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue es muy fuerte, prefiero no hablar de eso. Todas las personas pasamos por errores, aprendemos de ellos y nos levantamos", aseguró.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de conocer a los hijos del futbolista, Pamela evitó responder directamente y destacó que prefiere mantener distancia de ese asunto para evitar malos entendidos.

"No me gustaría tocar ese tema porque cualquier cosa, así sea con la mejor intención, no lo van a tomar así", puntualizó.

En conclusión, con estas declaraciones, Pamela Franco negó de manera tajante que exista una pedida de mano con Christian Cueva y recalcó que no está en sus planes hablar de matrimonio. Además, mostró prudencia al referirse a la relación del futbolista con sus hijos, prefiriendo mantenerse al margen para no alimentar polémicas.