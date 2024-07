Pamela Franco 'saca las garras' tras ser acusada de tener 'auspiciadores': "Nadie me ha dado nada"

Pamela Franco está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de ser vinculada a Christian Cueva y se ha comentado mucho sobre los presuntos 'auspiciadores' que tuvo para la realización de su cumpleaños. Ante ello, la cantante rompió su silencio y aclaró el tema.

La producción de 'América Hoy' logró comunicarse con Pamela Franco mediante WhatsApp para hacerle las consultas respectivas sobre la celebración de su cumpleaños y todos los rumores que giran en torno a ello.

Pamela dijo, al respecto, que trabaja mucho para darse los los gustos que quiere y por ello celebró su cumpleaños por todo lo alto.

"Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada", expresó.

Sobre los comentarios de Janet Barboza, quien indicó que Pamela Franco habría recibido flores azules y una botella de vino por parte de Cueva; la cantante dejó claro que no necesita que nadie le haga regalos y está enfocada en seguir trabajando porque sabe lo que vale.

"De otras personas yo no tengo que decir nada por qué ese no es mi tema, yo seguiré trabajando, he hecho eso siempre porque a mí no me regala nada, nadie por más que muchas personas digan lo contrario, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso", sentenció.