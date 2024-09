Pamela Franco será DENUNCIADA por presuntamente no cumplir contrato: "Se le canceló el 70%"

Pamela Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no se debe a su relación con Christian Cueva, sino a que presuntamente no habría cumplido un contrato en Puno, motivo por el que una pareja anunció que piensan denunciar a la cantante de cumbia. Según indicaron, Franco llegó una hora y media tarde a su presentación y se negó a subir a menos que le paguen el 100%.

En un reciente video que se ha filtrado en TikTok, una mujer vestida de novia subió al escenario para hacer una grave denuncia pública contra Pamela Franco.

La mujer, de identidad aún desconocida, continuó diciendo que le molesta que la cantante que había contratado no cumpla con lo pactado, por lo que tomará acciones legales de forma inmediata.