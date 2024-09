Paul McCartney envía saludo a fans peruanos mientras se prepara para su concierto en el Estadio Nacional

El icónico ex Beatle Paul McCartney ha emocionado a sus seguidores peruanos con un saludo especial a pocas semanas de su esperado concierto en Lima. La súperestrella británica se presentará en el Estadio Nacional el próximo 27 de octubre como parte de su gira mundial "Got Back", prometiendo una noche inolvidable con los éxitos que lo han consagrado como uno de los artistas más influyentes de la música.

"¡Hola a todos! Estamos muy emocionados, estamos en ensayos. Nos estamos preparando para ir a verlos y hacer rock and roll. ¿Acaso no es verdad, amigos? ¡Nos vemos ahí!", expresó McCartney en un video compartido por la producción de su gira. El mensaje, lleno de energía y emoción, ha encendido aún más la expectativa de los fanáticos, quienes agotaron rápidamente todas las entradas disponibles para el concierto.

Este será el regreso de McCartney a Perú, país que visitó por última vez en 2014. Su presentación en Lima será parte de una etapa de su gira que lo llevará por varias ciudades de América Latina, incluyendo Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica, antes de continuar por México y Europa, donde cerrará en su tierra natal, el Reino Unido, en diciembre de este año.

Además, en un esfuerzo por conectar mejor con su público latinoamericano, el legendario músico ha revelado que está tomando clases de español. Según la producción del evento, McCartney dedica una hora diaria a aprender el idioma para poder comunicarse más fluidamente con sus fans durante los conciertos.

"Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio. Por eso, siempre trato de aprender algunas frases locales que diviertan y entretengan a la gente local y a nosotros también. Me gustan los idiomas. Y aunque sea un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme", afirmó el artista en una entrevista reciente.

La noticia ha sido bien recibida por sus seguidores peruanos, quienes esperan escuchar a McCartney no solo cantando sus clásicos, sino también dirigiéndose a ellos en español. La gira "Got Back" ha sido aclamada en todo el mundo por su potente repertorio, que incluye éxitos de su carrera como solista, además de las inolvidables canciones de The Beatles.

El espectáculo del 27 de octubre promete ser una celebración masiva del rock y un reencuentro emotivo entre McCartney y sus fans peruanos. Con el Estadio Nacional completamente lleno, la noche será, sin duda, uno de los eventos musicales más esperados del año en Perú.