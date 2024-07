Pamela Franco viaja a Europa tras escándalo con Cueva: Supuesto manager mete 'cabe' a reportero

Pamela Franco abandonó Perú el lunes 15 de julio para comenzar una gira musical por Europa. Su partida ocurre en medio del escándalo que la vincula con el futbolista Christian Cueva. Su aparente manager quiso evitar al reportero y le metió 'cabe'.

Un equipo de "Amor y Fuego" llegó al aeropuerto para entrevistar a Pamela Franco sobre los rumores de infidelidad de Christian Cueva. Sin embargo, la cumbiambera decidió no responder y se mantuvo callada. Su manager intervino para evitar que el reportero siguiera cuestionándola.

Activa en TikTok, pero callada en el aeropuerto. Aunque no quiso hablar con la prensa, Pamela usó su cuenta de TikTok para grabar varios videos donde se la ve contenta mientras espera abordar su vuelo a Europa.

Cuando el reportero de "Amor y Fuego", le preguntó directamente sobre Christian Cueva y el escándalo de infidelidad, Pamela mostró su incomodidad. Ella estaba en el aeropuerto Jorge Chávez, a punto de tomar un vuelo rumbo a Europa para iniciar su gira.

"Déjame tranquila, de verdad. Déjame hacer mis cosas, es incómodo, por favor" , respondió, dejando claro que no quería hablar del tema. "[También hemos visto que Cueva promociona la fiesta de 'Torino'] ¿Qué tienes?" , dijo Pamela mientras intentaba escapar del reportero.

Cabe precisar que quien acompañaba a Pamela Franco, su supuesto manager, le puso 'cabe' al reportero para evitar que la siga cuestionando por el escándalo. El colega del trabajador del programa de espectáculos le preguntó al sujeto por qué hacía eso si estaban trabajando. El hombre solo señaló al reportero y a Pamela con cara molesta.

En otra ocasión, al ser cuestionada sobre si tenía planes de oficializar su relación con Cueva, Pamela Franco tuvo una contundente respuesta. No negó ni confirmó su relación con Christian Cueva, pero dejó claro que no dejará que los comentarios la afecten.

"Han dicho tanto que la verdad, si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son... Bueno, pero como sé que igual seguirán diciendo tanta 'pachotada', que sigan hablando. Igual yo sé como soy y así quieran dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí" , escribió.

Firme en su postura. Pamela ha demostrado que, a pesar de los rumores y las críticas, está enfocada en su trabajo. No quiso opinar sobre la separación de Pamela López y Christian Cueva, pues para ella serían prioridad sus proyectos laborales.

"Yo comprendo, pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita estoy enfocada en mi trabajo, mañana me voy de viaje y es lo único que tengo en mente", concluyó.