Pamela López se confiesa sobre Luis Fernando Rodríguez: "Nos estamos conociendo"

La influencer Pamela López se ha convertido en una de las figuras más llamativas en los últimos meses y ahora, tuvo su primera entrevista del año con el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González. En esta conversación reveló más detalles de sus salidas con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo'.

Pamela López sobre 'El Diablo'

En el primer programa de 'Amor y Fuego' de 2025, pagaron para que Pamela López pueda ser entrevistada y revelara más sobre su vida personal. Los conductores no dudaron en preguntarle sobre Luis Fernando Rodríguez, ex de su amiga Nardha Pumarada, con quien lleva saliendo varios meses.

"Yo lo he aclarado, yo no estoy con él. Bueno que nos estamos conociendo, salgo a comer, a fiestas... yo creo que ahorita no tengo mente para formalizar con él, ni con nadie y ahora, peor", expresó y después de unos minutos agregó: "Salimos en grupo, ¿Alguna vez me han visto salir con él a solas?"

Los conductores tuvieron que preguntarle muchas veces para que Pamela López revelara que efectivamente sí se está conociendo con el apodado 'El Diablo'. Después quiso cambiar al querer decir que salía con amigas y nunca no solos, pero tanto para Rodrigo como Gigi no le creyeron por la imágenes obvias en las que han sido captados varias veces.

Luego, agregó que no tiene que hablar de la exesposa de Luis Fernando Rodríguez, ya que menciona que nunca fueron amigas. Para luego afirma nuevamente que no tiene una relación con él y si una de sus amigas lo atrasa, no tendría ningún problema. Esto no convenció tampoco a los conductores del programa.

"Prefiero no hablar de la señora, porque nunca afiance una amistad (No te gustaría que alguien de sus amigas con las que sales, te atrase) No es que me atrase porque yo no tengo una relación con él, que él se fije con una de mis amigas...", expresó.

¿Se fue de despechada con Luis Fernando Rodríguez?

Según Rodrigo, Pamela López habría estado en 'modo despechada' tras terminar su relación el futbolista y por eso, pareciera que Luis Fernando Rodríguez estuvo en la lista de espera. Esto a raíz que salió rápidamente a salir con el 'Diablo' a discotecas y a comer.

"Luis Fernando al día de hoy es mi amigo, lo estamos conociendo mi grupo de amigas y yo, la pasamos súper bien, me parece un caballero, nos trata bien, es muy educado, muy amable. Estoy conociendo también más gente. Me parece un chico atractivo. No he visto hasta el día de hoy cosas turbias o algo que me tenga que preocupar", expresó.

Pamela López confesó finalmente que sí estaría conociéndose con Luis Fernando Rodríguez, pero que no habría formalizado a pesar de que llevan meses saliendo. Ante ello, los conductores no le creyeron mucho, pero la influencer se mantuvo firme en que actualmente está soltera.