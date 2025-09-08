RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López responde a Dayron Martín tras revelar supuesto affaire: "Si no me acuerdo no pasó"

La trujillana salió al frente y respondió al cubano Dayron Martín tras sus declaraciones sobre un supuesto affaire ocurrido hace años.

Pamela López le responde a Dayron Martín tras revelar acercamientos.
08/09/2025

Pamela López se ha visto envuelta nuevamente en la polémica luego de que el cantante cubano Dayron Martín asegurara haber tenido un acercamiento romántico con ella hace varios años. La influencer, conocida por su relación pasada con Christian Cueva y su actual vínculo con Paul Michael, decidió aclarar los rumores y poner en contexto lo sucedido.

Pamela López aclara los rumores

En una reciente entrevista para el programa "Ponte en la Cola", Pamela López se refirió a las declaraciones de Dayron Martín y precisó que si bien lo conoció en 2009, esto ocurrió mucho antes de iniciar su relación con el futbolista. La influencer evitó dar demasiados detalles, pero dejó claro que no se trata de un asunto reciente.

"La verdad no me acuerdo y si no me acuerdo no pasa. Fue en el 2009 que yo conozco a Dayron y es en el 2012 que yo conozco al papá de mis hijos. Yo no quiero entrar en muchos detalles porque sé por dónde viene esto, sé que él está en Perú y quiere promocionar sus cosas. Me parece innecesario, no me acuerdo, fue algo fugaz", explicó.

La ex de Christian Cueva recordó que conoció al cantante porque era amiga de los Hermanos Villarcota, la orquesta en la que él cantaba. Aun así, manifestó su sorpresa por la aparición de estas declaraciones tras tantos años. 

"Me parece extraño, yo no sabía nada de su vida, si estaba vivo o algo, y ahora viene a contar esas cosas", sentenció.

¿Qué dijo Dayron Martín estuvo con Pamela López?

Por medio del programa 'Ponte en la cola', el cubano Dayron Martin fue invitado a una entrevista luego que revelara en un podcast sobre el acercamiento que tuvo con Pamela López hace un par de años. Es así como el cantante reveló cómo estuvieron relacionados durante un buen tiempo. 

"Tuvimos bastante interacción, no una relación, nos caímos bien ese tiempo. Buena química y hubo sus cositas por ahí (¿Con besito incluido?) no sé, puede ser. Hubo su roce, nos llevamos super bien, compartíamos", expresó el salsero. 

Así mismo, contó que tuvo una gran cercanía con la ex de Christian Cueva y que fue cuando formó parte de una agrupación de cumbia porque en aquel momento vivía en Trujillo. Durante su estadía en este lugar, la hizo conocer a la López. 

"Yo viví en Trujillo cuatro años cuando cantaba cumbia en una orquesta. En ese tiempo conocí a Pamela claro", agregó.  

Ante tanta supuesta cercanía, el reportero del programa le consulta si conoció a Pamela López cuando estaba con Christian Cueva. Ante esto, el cubano señala que desconoce aquella información, pero revela que la conoció en el año 2009 y 2010. Pero como se sabe la relación de Cueva y Pamela inició en el 2012. 

