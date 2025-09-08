RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Fuerte!

Pamela López destruye a Christian Cueva por sus retoquitos: "Hay cosas que la ciencia no puede ayudar"

En un programa, Pamela López sorprendió al comentar sobre los retoquitos estéticos y el 'chip de libido' que se está realizando Christian Cueva.

Pamela López destruye a Christian Cueva por sus retoquitos
Pamela López destruye a Christian Cueva por sus retoquitos (Composición Karibeña)
08/09/2025

Cuando Christian Cueva estuvo hace unos días en el Perú, donde compartió con sus hijos y Pamela Franco, pero también aprovechó para realizarse algunos retoquitos. Es así como ahora su ex Pamela López no dudó en comentar. 

Pamela López arremete contra Christian Cueva

En el programa 'Ponte en la Cola', Pamela López apareció nuevamente para una entrevista en vivo donde estuvo respondiendo más detalles sobre su vida personal y los líos legales que lleva con su ex Christian Cueva

Es así como el presentador Ricardo Rondón le consultó a la influencer sobre los recientes retoquitos que se realizó el futbolista de Emelec en Perú con Pamela Franco. Ante esto, la actual pareja de Paul Michael despotricó contra su ex. 

"Ay cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvchip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma". Después de ello, Ricardo Rondón le señala que tiene tres hijos con el pelotero y ella responde: "Bueno hay otras cosas, gracias a Dios se parecen a mí"

Además, Pamela López señaló que no es la primera vez que el 'Aladino' se somete a un arreglito en el rostro, sino que cuando vivían en Trujillo llevó al padre de sus hijos para ponerse botox. 

"No, nunca me lo dijo, pero fui yo quien lo llevó a ponerse por primera vez botox en Trujillo, es que tiene la frente extremadamente marcada de ¿Hablaron de colocarse el rejuvechip?) No, es que no había necesidad", expresó la influencer. 

@cortostv01 Pamela lopez en ponte en la cola #pamelalopez #ponteenlacola #christiancueva #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

¿Qué se realizó el 'Aladino'?

El popular futbolista se sometió a un tratamiento de belleza para mejorar su piel hace unos días. El video también muestra el instante en que la doctora Correa Navarro le realiza el tratamiento Morpheus 8 Pro en la frente, ya que asegura que el futbolista hace muchos gestos, lo que le ha generado arrugas prematuras en esa zona.

"Amor, no sé, siento que te falta algo, un brillito, por ahí, una luz, una cosita pequeña", comentó Pamela mientras observaba el rostro de Christian. Él respondió halagado: "Para estar a la altura de la bomba sexy", en referencia a su novia.

De esta forma, Christian Cueva se realizó un tratamiento estético en su rostro junto a su pareja Pamela Franco. Así mismo, Pamela López no dudó en destruir al pelotero por sus 'retoquitos' y también sobre el 'chip de líbido' que ambos se pusieron. 

