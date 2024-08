Pamela López teme por su vida y revela que Christian Cueva tiene amistades peligrosas : "Él es responsable"

Pamela López sorprendió al denunciar pública y judicialmente a su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, por haberla violentado física y psicológicamente durante los 13 años que llevaban de relación. En una conferencia de prensa, la influencer aseguró que ahora teme por su vida ya que el futbolista tiene amistades peligrosas.

La noche de ayer Magaly Medina tuvo como invitada a la abogada Claudia Zumaeta, quien aseguró que Pamela López habría sido víctima de violencia sistemática, y enseguida, la conductora emitió imágenes donde la víctima confiesa que el futbolista la golpeaba de forma constante.

"Sí, por supuesto, me faltaba el aire. No solamente me cogotea, sino con la otra mano me asfixia, me tapa la respiración de la boca y la nariz. Temo por mi vida", expresó Pamela López.