¿Para Janet? Magaly Medina lanza críticas tras regreso de 'América Hoy': "No soporto la sobonería"

Magaly Medina volvió a generar polémica tras su regreso a la pantalla de América TV, al emitir fuertes críticas contra el programa matutino "América Hoy". La periodista no se limitó a cuestionar el enfoque del magazine ante la reciente controversia con Gisela Valcárcel, sino que también lanzó un particular misil directo hacia Janet Barboza, una de las conductoras del espacio.

Magaly Medina critica duramente a Janet Barboza

Durante la emisión del miércoles 27 de agosto de "Magaly TV: La Firme", Medina comentó sobre el regreso del programa matutino y cuestionó la actitud de los conductores al tratar la polémica con Gisela. Con su estilo característico, la 'urraca' no dudó en señalar lo que considera una postura artificial:

"Hoy regresaron todos así en filita india, todos regresaron, además para defender con un guion preelaborado, para defender a capa y espada", expresó inicialmente.

Al mostrar fragmentos de la edición más reciente de "América Hoy", Magaly enfocó su atención en Janet Barboza y no dudó en criticarla directamente. La calificó como "sobona" y cuestionó la relación laboral y personal que mantiene con Gisela Valcárcel:

"No la soporto realmente porque ¿saben qué?, hay una cosa que yo no soporto. No soporto la sobonería, no soporto la gente sobona, yo sé que ella (Gisela) les da trabajo, las mantiene ahí porque por algo es", arremetió la periodista en vivo, provocando la sorpresa de sus televidentes.

Magaly Medina y su opinión sobre Gisela Valcárcel

Además de sus críticas al matutino, Medina aprovechó para referirse a la conductora de "El Gran Show". La calificó de "berrinchuda y soberbia" y aseguró que esconde su verdadera personalidad tras una máscara, subestimando al público con actitudes que ella considera falsas.

"La Señito subestima al público con sus 'Cantinfladas', pretendiendo que todos le crean cuando su actitud no es nueva", señaló. Medina consideró que este comportamiento surgió de un "berrinche de diva trasnochada", relacionado con un incidente reciente en América TV que Valcárcel inicialmente negó.

La presentadora también hizo un comentario más amplio sobre la farándula local, comparándola con Hollywood, pero aclaró que en realidad se trata de "Chollywood", donde las actitudes exageradas contrastan con la realidad cotidiana del país, reflejada en situaciones del Congreso y del Ejecutivo.

En conclusión, laa intervención de Magaly Medina volvió a colocar en el centro del debate a 'América Hoy' y a Janet Barboza, mientras dejó en evidencia su visión crítica sobre Gisela Valcárcel y la farándula peruana. Con comentarios directos y sin rodeos, la periodista reafirmó su estilo polémico y dejó claro que no teme cuestionar a colegas ni a figuras con gran trayectoria mediática.