'Peluchín' y Gigi Mitre elogian el nuevo tema de Yahaira Plasencia: "Me ha encantado la letra"

Desde hace unos días, Yahaira Plasencia compartió el adelanto de una nueva canción que ha impactado con su letra y una posible indirecta para Jefferson Farfán. Luego de que los conductores de TV, Rodrigo y Gigi lo escucharon quedaron sorprendidos por el ritmo.

Rodrigo y Gigi elogian canción de Yahaira

En el programa de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre escucharon en vivo el nuevo tema que Yahaira Plasencia estaría próximo a lanzarse. Es así como elogiaron este nuevo sencillo que sin duda les ha encantado y esperan por escucharlo pronto.

"Mira ni BIZARP se atrevió a tanto, está buena la canción. Independientemente de que ya sabemos para quién es, me ha encantado la letra, la rima, la indirecta, el momento preciso para lanzarla le ha saltado al cuello, me ha gustado", expresó Rodrigo González y Gigi agregó: "Está ha sido una bomba "también me gustó la anterior, que cantó con una argentina" también me gusta, también esta buena y se fue de gira".

Después, Rodrigo González más conocido como 'Peluchín' afirma que se encontró con Yahaira Plasencia hace unos días. La misma salsera le confirmó que escribió la letra de este nuevo tema que menciona a 'galáctico' junto a su equipo.

"Me la encontré y le dije 'la canción está buenaza ¿En verdad la has hecho tú?' y me dice 'Sí, la he hecho con mis músicos'", expresó.

Rodrigo y Gigi le encantan la nueva canción de Yahaira Plasencia. Fuente: Amor y Fuego pic.twitter.com/odUyNNEUTe — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) June 3, 2025

El tema aún no tiene nombre

Yahaira Plasencia ha celebrado el éxito que ha tenido en sus redes sociales al lanzar un pequeño adelanto de esta nueva canción. Es así como la joven salsera viene emocionada y afirma que está grabando este sencillo, que aún no tiene nombre.

"Les cuento hoy día fui a poner la voz de esta canción, que todavía no tiene nombre que no sale, es una maqueta, recién voy a enviar a grabar todo. Estamos haciendo el arreglo viendo cómo quiero que suene la canción, la esencia que tenga, bailable y súper chévere. Increíble porque lo subí a TikTok y tiene más 300 mil reproducciones, más de 900 comentarios y es una maqueta, no tiene nada. Me encanta que les haya gustado, esta canción sale prontito, solo falta el nombre", expresó.

Finalmente, los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González creen que la salsera Yahaira Plasencia le pondrá un título que le de perfecto para la indirecta. Así mismo, esperan con ansias escucharlo pronto, ya que el adelanto les encantó.