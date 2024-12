'Peluchín' a Jefferson Farfán tras molestarse con su reportero: "Nosotros somos incansables como tú"

En los últimos días, Jefferson Farfán ha sido vinculado con Xiomy Kanashiro tras ser vistos juntos en varias salidas y eventos familiares de la bailarina. Tras ser entrevistado por los reporteros de 'Amor y Fuego', se habría molestado y 'Peluchín' salió a responderle.

En el programa de 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González más conocido como 'Peluchín' y Gigi Mitre hablaron sobre los rumores del acercamiento entre la 'Foquita' y la bailarina Xiomy Kanashiro.

Después de pasar las imágenes donde entrevistaban a Jefferson Farfán, los conductores opinaron tras verlo molesto con su reportero por ser muy insistente con sus preguntas. Ante ello, decidieron afirmar que ellos nunca se cansan de preguntar porque es parte de su trabajo, así como él tampoco se cansa en la vía legal.

"Nosotros somos incansables Jefferson Farfán, como tú cuando quieres jorobar a alguien. ¿Tú nada más puedes? No, eso es para todos", responde Rodrigo y Gigi agrega: "Él no se cansa con el poder judicial, no se cansa". Finalmente, añade: "Cuando quiere fastidiar a alguien, cuando cree que tiene la razón de algo y quiere luchar por eso, ir hasta al final, ya. Nosotros solo estamos preguntándote por una cosa trivial por un tema del corazón, por un tema de curiosos sapos que somos, ¿Por qué te lo tomas así?".