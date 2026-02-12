¿Piero Arenas fue el primer beso de Flavia López? Raúl Carpena lo insinuó y ella responde

Un comentario en plena competencia de "Esto es Guerra" terminó encendiendo las alarmas. Raúl Carpena insinuó que Piero Arenas habría sido el primer beso de Flavia López. La modelo no se quedó callada y aclaró todo frente a cámaras.

¿Raúl Carpena expuso a Flavia López y Piero Arenas?

Raúl Carpena insinuó que Piero Arenas habría sido el primer beso de Flavia López y el momento no pasó desapercibido. La modelo reaccionó en vivo y luego decidió aclararlo todo frente a cámaras. Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales.

Durante la prueba "De sol a sol" de "Esto es Guerra" , Raúl tenía escrito "Piero Arenas" y Flavia debía dar pistas para que él adivinara. En medio del juego, ella lanzó una pregunta picante. Raúl no se quedó atrás y respondió

"¿A quién le robaste todas su exs?", preguntó Flavia. "Espera, espera, acá tengo tu respuesta. A tu primer beso Piero Arenas", dijo Raúl.

El set quedó en silencio por unos segundos. Flavia respondió primero con un breve "Ya", como sorprendida, y luego negó con la mano mientras se reía. El momento fue comentado de inmediato por los seguidores del programa, quienes empezaron a preguntarse si había algo del pasado entre ambos.

Sin embargo, la modelo continuó con la competencia sin darle mayor importancia en ese instante. Aun así, la escena ya había generado dudas y comentarios.

Flavia lo aclara y marca distancia

Más adelante, en "Más Espectáculos", Flavia decidió hablar sin rodeos. Aseguró que no existió romance con Piero Arenas y explicó por qué ya no son amigos.

"Mira ese Raúl es un picón, no aguanta nada. No, bueno a ver en realidad antes (Piero y yo) éramos amigos pero ya hace como un año, si no me equivoco, ya corté todo tipo de amistad con él, porque no compartía la forma en la que él manejaba su imagen. Entonces eso a mí me salpicaba de alguna otra forma por ser su amiga. Entonces corté todo tipo de amistad con él", señaló.

También dejó claro que hoy no hay ningún tipo de contacto. Finalmente, cuando le preguntaron si mantenía algún tipo de cercanía con Piero, fue directa en negarlo.

"No, no, nada, nada, nada. (¿Eso del beso que menciona Raúl? ¿Qué pasó ahí?) Porque es un picón, no se aguantó que le diga que robó a todas sus ex. Entonces se picó y respondió de esa manera. (Digamos que, con Piero, ahí nomás) Sí, no, de lejitos, de lejitos, ahí nada más", explicó.

En conclusión, Flavia López buscó cerrar el tema y dejar atrás los rumores luego de que Raúl Carpena insinuara que ella y Piero Arenas se besaron. Según ella, todo fue parte del juego y una respuesta impulsiva de Raúl. Por ahora, la modelo prefiere mantener distancia y enfocarse en sus proyectos, mientras la farándula sigue atenta a cualquier detalle.