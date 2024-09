¡Prohibido llorar! Christian Thorsen abandonó 'El Gran Chef famosos': "Un gran hombre"

El día de ayer emociones encontradas se sintieron en el último programa de 'El Gran Chef famosos: la academia' y es que fue Christian Thorsen el quinto eliminado al no convencer al jurado quienes optaron por separarlo de la competencia.

Diversos usuarios se mostraron tristes por esta noticia ya que en el transcurso de la competencia demostró ser un excelente ser humano, con mucha empatía y que además a pesar del diagnostico que afrontar jamás perdió su chispa y alegría.

El actor Christian Thorsen tuvo que despedirse del programa de cocina 'El Gran Chef famosos: la academia' luego de no haber sorprendido y convencido al jurado, sus compañeros fueron los más afectados ya que el recordado 'Platanazo' ha logrado ganarse el cariño de sus amigos y de los televidentes.

Christian se mostró agradecido por el tiempo compartido en el programa, por haber compartido diversos anécdotas con sus compañeros y por sentirse vivo una vez más rodeado de mucho amor de personas que consideran que él es un ejemplo a seguir.

"Ha sido un grupo muy bonito, muy especial, también ha sido maravilloso conocerlos compartir con ellos nos hemos divertido mucho, hemos tenido tantas alegrías ahí dentro bueno y algunas tristezas cada vez que alguien se iba y bueno ahora me tocó a mi pero estoy muy feliz por los que se han quedado creo que eran los 4 que se merecían quedar, va a ser muy difícil la elección del ganador porque son cuatro tremendos competidores" , dijo el actor feliz de los finalistas.

Por otro lado, no fue ajeno a las preguntas sobre un posible romance con Vanessa Terkes con quien fue vinculado estos últimos días, pese a ello, el actor le deseó la mejor de las suerte en esta etapa final.

Finalmente, no dudó en agradecer a toda la gente que lo ha apoyado mediante redes sociales e incluso en la calle, y es que son los mas pequeños quienes ven a Thorsen como un vivo ejemplo de la persistencia, valentía y buen humor ante los momentos difíciles.

"Muchísimas gracias a los chefsitos que sepan que estoy feliz de haber participado en este programa y de haber compartido con ustedes todo este tiempo, feliz de haber llegado hasta este instancia ha sido una competencia muy dura, ha sido muy difícil llegar hasta aquí les prometo que he hecho todo lo posible para seguir adelante y de verdad espero tener otra oportunidad para llegar un poquito más lejos", dijo Christian.

Usuarios aseguraron que pese a no haber alzado la olla de oro si se llevó el corazón de miles de peruanos que lo sintonizaron programa tras programa.

"Tus carcajadas al hacer el muñequito de la torta me dieron mil añosss de vida", "Estoy llorandoooo , Latinaaa esta ves no les perdonó", "Aplausos a un gran participante, no solo aprendió a cocinar, nos enseñó el valor del presente", fueron algunos de los comentarios.