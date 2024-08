¿Qué dijo? Samantha Batallanos revela que críticas tras volver con Maicelo le están afectando

Hace ya algunas semanas se supo que Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo habían decidido retomar su relación a pesar de que la influencer denunció al boxeador por agredirla física y psicológicamente.

La modelo aseguró que las críticas que ha recibido en especial del programa de 'América Hoy' dónde la propia Janet le dijo de todo por no solo retomar su relación con Maicelo sino también por seguir promocionando al Dr. Fong le han afectado anímicamente.

Samantha Batallanos afectada por críticas

En una entrevista para el diario el Trome, la modelo Samantha Batallanos no fue ajena a toda la avalancha de comentarios negativos que ha recibido tras lucirse como sin nada de la mano de Jonathan Maicelo como si nada hubiera pasado entre ellos.

Incluso aseguró que las críticas de Janet Barbosa le han afectado y es que la popular "Rulitos" cuestionó su accionar luego de seguir promocionando al Dr. Fong.

"Siento mucha pena por lo que pasó (con Mily) y sabes que mi intención nunca es ir contra nadie, solo que tengo un contrato desde hace años con la clínica", dijo en un primer momento la influencer.

Por otro lado, aseguró que su familia viene siendo pieza clave para su recuperación ya que asegura que no se siente bien al sentirse expuesta en los medios quienes han criticado sus decisiones.

"Estoy hablando con mi familia sobre asistir a terapia, ellos me están ayudando bastante. Anímicamente no me siento tan bien, siento que como si todo esto fuera un atropello hecho por mi misma", agregó.

Incluso reconoció que no le tomó la seriedad del caso cuando fue a terapia tras denunciar a Maicelo en el programa de Magaly por lo que asegura que esta vez será diferente porque quiere mejorar su estado anímico para seguir trabajando.

"Espero (que ir a terapia) me ayude, porque antes fui, pero nunca sentí que valía la pena. Deseo encontrar alguien de verdad profesional que me ayude", dijo la modelo.

Cabe resaltar que hace unos días ha sido vista en Trujillo de la mano de Jonathan Maicelo con quién fue a un evento para animar al público.

Hasta el momento la parejita no ha dado motivos para seguir criticándolos, incluso el mismo boxeador afirmó que también está llevando terapia para trabajar en sus debilidades y ser mejor personas y mejor pareja.

Samantha Batallanos respalda al Dr. Fong

Recientemente, Samantha Batallanos se realizó un procedimiento estético con el polémico Dr. Víctor Fong. Esto ha generado gran controversia, pues el cirujano está bajo investigación por el caso de la muerte de la cantante Muñequita Milly. Este 13 de agosto, en una entrevista con el programa "América Hoy", Samantha Batallanos sorprendió al defender su decisión de operarse nuevamente con Fong.

"A mí me sorprende bastante porque yo me he operado y ya estoy con él varios años", comentó la modelo, subrayando que su experiencia personal con el cirujano ha sido siempre positiva.





La joven aseguró que en todas las ocasiones en las que ha recurrido a los servicios del Dr. Fong, ha recibido un trato excepcional.

"Siempre me han dado todas las indicaciones, me han dado todos los cuidados, me han atendido, la verdad, bastante bien", señaló Batallanos, enfatizando que su relación con el médico ha sido completamente satisfactoria.

Sin embargo, el hecho de que Batallanos se someta a procedimientos con un médico que está bajo investigación por presunta mala praxis ha generado una ola de críticas. Muchos en redes sociales cuestionan la seguridad de las cirugías estéticas y la decisión de la modelo de seguir confiando en un doctor con un historial tan polémico.

Hasta el momento, Samantha Batallanos prefiere mantener su vida personal al margen y enfocarse en no dar motivos para nuevamente ser criticada.