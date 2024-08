Yahaira Plasencia habría sido captada en el hospital y revela qué le pasó: "El cuerpo a veces colapsa"

Yahaira Plasencia es una de las artistas de salsa más importantes del país, que viene representando al Perú a nivel internacional. Por medio de sus redes sociales, explicó a sus seguidores la razón por la que fue vista en una clínica.

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra realizando varios proyectos, entre grabando nuevas canciones y grabaciones de videos. En los últimos días, la artista estuvo grabando casi todo el día, incluso en las madrugadas para una campaña. Esto habría causado que la salsera se encuentra con malestares que la llevaron a ingresar a una clínica.

Por medio de sus redes sociales, la 'Patrona' explicó que le han llegado muchos mensajes de apoyo porque vieron una fotografía de la salsera en el hospital que causaron preocupación. Entonces, Yahaira Plasencia explicó lo que realmente había sucedido en las últimas horas con un video publicado en sus redes sociales.

"He visto que se filtró una fotito donde estuve en la clínica. Ustedes que he estado grabando una campaña casi tres días seguidos de madrugada, con frío, con tacones y muchos saben que yo tengo un tema con los riñones. El cuerpo a veces colapsa y es lo que me pasó hoy día. Amanecí súper mal, como me sentía así preferí ir a la clínica para que me hagan chequeos y descartar todo mal. Acabo de llegar a mi casita, me siento mucho mejor", expresó y agradeció la preocupación de sus fans.