¿Qué pasó? Tula Rodríguez llora tras viajar a las Cataratas de Iguazú: "Perdónenme"

Tula Rodríguez acaba de viajar a Argentina junto a su hija para disfrutar de los maravillosos paisajes que le regaló el país gaucho.

La ex conductora de televisión no dudó en registrar este especial viaje en el que pudo presenciar las maravillas que tiene el mundo y qué mejor que poder compartir esta experiencia junto a la persona que más ama en el mundo.

Tula Rodríguez ha aprovechado estas fechas patrias para alistar sus mochilas y viajar directo a Argentina destino que muchos de los personajes del espectáculo han elegido como lugar turístico para disfrutar de las maravillas que le ofrece el país gaucho.

Es así que Tula registró en sus redes su visita a las Cataratas de Iguazú en dónde quedó estupefacta al estar tan cerca este atractivo turístico que la dejó con la boca abierta.

Tula conmovida con las Cataratas de Iguazú

"A mí me encantan estas cosas estoy muy emocionada Vale está asustada y yo feliz yo soy una niña", dijo la ex vedette contenta de poder compartir con su hija.

Sin embargo, al parecer la maravilla de este atractivo turístico deslumbró a Tula Rodríguez que no pudo contener las lágrimas al presenciar algo tan magnífico y no dudó en grabar cada instante de este momento hasta captó la presencia de un arcoíris.

"Miren, Dios mío, señores qué belleza yo me emociono hasta el llanto si me ven llorando por favor perdónenme pero es tanto que ay no...", agregó Rodríguez.