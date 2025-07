Romina acusa a Angie Jibaja de pedir 250 mil soles a cambio de ceder la tenencia: "No cambiamos a nuestros hijos"

La batalla judicial y mediática por la tenencia de los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María sigue su curso. Esta vez, la esposa de Jean Paul, Romina Gachoy, acusó públicamente a Angie de exigir una fuerte suma de dinero para otorgarles la tenencia exclusiva de sus dos menores hijos.

La modelo uruguaya utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje en el que acusa a Angie de ser manipuladora y de enviar mensajes y audios, intentando hacerse la víctima, cuando realmente lo único que está buscando es obtener un beneficio económico.

Según Romina, tiene un audio en el que Angie le exige a su abogada una cuantiosa suma de dinero y, aunque en un momento quisieron aceptar esa petición, luego retrocedieron al ver que Angie no estaba en sus cabales por completo.

Romina también dejó en claro que a ella y a Jean Paul no les corresponde darle dinero a Angie, ya que son quienes corren con los gastos de sus hijos desde hace cinco años. Recordemos que Romina adoptó a los niños cuando la tenencia de los menores se le otorgó a Jean Paul, por los escándalos en los que estuvo envuelta Angie.

Gachoy también indicó que estaban dispuestos a dejar que Angie visite a sus hijos, siempre y cuando ellos así lo deseen, y la exmodelo pruebe haber mejorado su estilo de vida, ya que en los últimos años ha estado involucrada en el consumo de sustancias ilícitas.

Por otro lado, Romina volvió a decir que Angie envió un audio intimidando a su hijo, y debido a ello decidieron no seguir con la conciliación que estaba en camino, ya que Jibaja amenazó con mandar a Jean Paul a la cárcel si no le daba el dinero que pedía.

"Esa era la conciliación que íbamos a firmar hasta que se te ocurrió mandarle esos disparates a nuestro hijo y hasta amenazándolo, diciéndole que si su papá no te daba el dinero se iba a ir preso, evidenciando que definitivamente no te importa nadie y no estás bien, provocando con eso un daño psicológico en nuestro hijo", agregó.