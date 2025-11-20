Said Palao hace llorar a Alejandra Baigorria con sorpresa tras su logro internacional: "Estoy orgulloso de ti"

Alejandra Baigorria atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera empresarial. La rubia anunció que obtuvo un importante reconocimiento internacional en Estados Unidos, logro que no tardó en generar comentarios entre sus seguidores. Y, como era de esperarse, Said Palao decidió acompañarla en esta celebración con un gesto que se volvió viral por la carga emocional que transmitió.

Said Palao sorprende a Alejandra con regalo y mensaje que la llevó al llanto

En medio del entusiasmo por este nuevo hito, Said Palao quiso reconocer el esfuerzo de Alejandra de una manera especial. El 'Samurái' preparó una sorpresa que combinó un lujoso detalle y palabras llenas de admiración, consciente del arduo trabajo, los desvelos y el sacrificio que ella ha invertido durante años para lograr este reconocimiento.

"Ya que mi esposita dice que no le regalo nada, vamos a darle una sorpresita porque es la primera 'Team Élite' del Perú", comentó mientras ingresaba a su casa grabando el momento. Al entrar, encontró a Alejandra saliendo del baño después de una ducha, sin imaginar lo que estaba a punto de recibir.

La empresaria se quedó perpleja al ver el ramo de tulipanes. Luego leyó en voz alta la carta que Said preparó, una dedicatoria que la emocionó hasta las lágrimas.

"¿Y esto amor? ¿Tú trayéndome tulipanes? 'Mi amor, te regalo estos siete tulipanes por estos siete años de amor y constancia con el que sacaste a tu empresa adelante. Alcanzar el rango 'Team Élite' siendo el más alto siendo la primera en Perú, no es casualidad: es el reflejo de tu esfuerzo y valentía. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Te admiro y te amo'", leyó entre sollozos.

El momento culminó con un abrazo y un beso que sellaron la emoción del instante. Ella también le dedicó palabras de agradecimiento, reconociendo el apoyo que ha recibido de él durante todo este camino.

Alejandra reacciona en redes y agradece el apoyo de su pareja

La empresaria decidió compartir este episodio con sus miles de seguidores. En sus redes, publicó el video donde se le ve quebrándose al escuchar la carta de Said, demostrando cuánto la conmovió el gesto. El clip se viralizó rápidamente, generando mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja.

"Te amo mi amor, nadie mejor que tú sabe todo lo que me costó llegar a ese rango tan importante en una empresa internacional. Te amo y te volvería a elegir mil veces como mi esposo", escribió Alejandra, reafirmando el vínculo sólido que mantiene con su compañero de vida.

El reconocimiento internacional que recibió Alejandra Baigorria marcó un antes y un después en su carrera empresarial. Sin embargo, el emotivo gesto de Said Palao le dio un toque especial a este logro, revelando el apoyo y la admiración que existe en su relación.