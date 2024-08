Samahara Lobatón toma radical decisión tras revelarse presunto vínculo entre Cueva y Melissa Klug

Las declaraciones de Pamela López ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, nadie se esperaba que Melissa Klug sea vinculada con Christian Cueva, luego de que Pamela López revelara chats subidos de tono entre ambos.

En ese sentido, la hija de la 'Blanca de Chucuito' decidió tomar una radical decisión que la aleja de la polémica en la que está envuelta su madre y el futbolista Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Las declaraciones de Pamela López han afectado directamente a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien en diversas ocasiones ha criticado a las mujeres que se relacionan con hombres casados. Frente al escándalo, la influencer ha optado por cerrar su cuenta de Instagram, prefiriendo alejarse de las redes sociales para evitar la controversia pública que involucra a su madre con Christian Cueva.

Samahara Lobatón cierra su cuenta de Instagram

Cabe resaltar que Samahara Lobatón declaró en otra oportunidad que prefiere mantenerse alejada de los escándalos, pues teme que pueda afectar en su salud y en la de su bebé que está próximo a nacer. En ese sentido, frente a cualquier posible crítica por parte de los usuarios en redes, la influencer Lobatón prefirió cerrar temporalmente su Instagram.

Recordemos que Samahara Lobatón había lanzado duras críticas contra aquellas personas que llegan a ser infiel en su relación. "No soy partidaria de las mujeres que son amantes. Tú sabes a dónde metes, en qué pin*** te sientas, no me vas a decir que no. Tengo mi propia forma de ver las cosas. Ella no tiene 18, tiene 30 años, es una mujer bien grande", expresó indignada durante el reality 'La casa de Magaly'.