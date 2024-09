¡Se excedió! Erick Sabater deja mal parada a Micheille Soifer: "Ella quería estar conmigo no yo con ella"

Al parecer Erick sabater quiere todavía mantener su rostro en las portadas de los diarios de comunicación y es que en esta ocasión el modelo no dudó en pronunciarse sobre su expareja Micheille Soifer dejando entrever que jamás puso el ojo en la cantante y fue ella quien dio el primer paso.

Cabe resaltar que el nombre de Erick sabater ha vuelto a tomar peso debido a las continuas denuncias que ha recibido por parte de su expareja y madre de su hija gitana andújar con quien lleva una batalla legal tras haberse difamado en varios canales de televisión.

Erick sabater deja mal parada a Micheille Soifer.

Durante una transmisión en vivo Erick sabater empezó a hablar un poco sobre su vida personal sobre sus inicios en el mundo de la farándula e incluso se expresó con Aires de vivo al asegurar que muchas marcas contaron con su imagen para promocionar sus productos e incluso fue hecho un Belén de más de 100 jovencitas y los contratos le llovían cada fin de semana.

Sin embargo, por lo que ha causado polémica es por su reciente declaración sobre el pasado romance que tuvo con la cantante Micheille Soifer.

Inicialmente el modelo seguro que fue la artista en eso de todo para poder trabajar en el mismo programa que él y fue ella quien estuvo interesada dejando entrever que él no había puesto el ojo en la artista.

"Ella se cruzó de 'Esto es Guerra' a 'Combate' e hizo una negociación porque yo estaba en el programa, yo tenía un contrato por dos años y ella quería estar con Erick Sabater no era yo quien quería estar con ella", dijo en un primer momento el influencer.

Erick Sabater asegura que fue Micheille Soifer quien estuvo interesada en él cuando inició su romance 👀🧐😶‍🌫️ pic.twitter.com/QnC06tF0xj — Nicole (@Nicole977446222) September 6, 2024

Seguidamente, aseguró que a la producción de 'Esto es Guerra' le convenía que naciera otro romance ya que en aquel entonces Nicola Porcella había terminado con Angie Arizaga, Yaco Eskenazi ya había salido del reality con Natalie Vértiz por lo que su relación pegó de inmediato en la televisión.

Además, el influencer aseguró que Micheille era una mujer muy controladora y celosa en aquel entonces y hasta no podía salir tranquilo por temor a tener problemas con la artista.

"Cura una tipa que se veía matando o sea era más celosa que el diablo, yo no podía salir solo porque de una vez se volvía loca óyeme las cosas como son ya yo me cansé de ser buena gente", aseguró el modelo.

Por otro lado, agregó que le molesta el hecho de que Micheille Soifer siga hablando de él a pesar de que ya no mantengan ningún tipo de comunicación o amistad por lo que no dudó en lanzarle unas cuantas chiquitas.

"Yo me fui como 4 o 5 años y yo nunca he mencionado el nombre de ella y ahora yo tengo el derecho de decir sabes que problema que como es la vuelta, ella sigue hablando de mí porque esta pagada porque no tiene view parece", agregó Erick.

Finalmente, Sabataer no fue ajeno a la nueva relación de Micheille Soifer con el artista Gleysom Reñé asegurando que ahora vienen comparando su romance con los anteriores por lo que advirtió que durante su romance con la cantante ya venían atravesando fuertes problemas que al parecer los ocasionaba la popular 'Michi'.

"Y yo la escuche diciendo que ahora ya sabe que es el amor verdadero porque ya está con un tipo que creo que canta salsa y no solo eso como dejando entrever de que ella no tenía una vida sexual muy activa conmigo que esto que lo otro señores yo con Micheille tenía años teniendo problemas el problema era el tema mediático, ella no quería que nosotros nos separáramos", concluyó.

'Saliente' de Micheille Soifer, Greysom Reñé, ingresó a EEG

Luego de que Gleysom Reñé fuera anunciado como uno de los refuerzos para los 'Combatientes' la que no estuvo muy contenta fue Micheille Soifer quien esperaba tener a su presunto 'saliente' como parte de su equipo, pese a ello, no dudó en darle batalla en cada competencia en la que eran enfrentados.

Sin embargo, en una de las competencias sucedió algo inesperado y es que ambos debía juntar sus rostros y terminar nariz con nariz aguantando el duelo de miradas.

Inicialmente, ambos demostraron tener bastante confianza y hasta se esperaba que Micheille gane la competencia pero fue Gleysom quien aprovechó la cercanía a los labios de la muy querida 'Michi' para estamparle un pico que de inmediato sorprendió a la cantante y solo atinó a alejarse entre risas.





Es evidente la química y complicidad que existe entre la parejita a pesar de no confirmar que tiene una relación ambos han confesado que ya conocen a las respetivas familias del uno como del otro.

"Soy su best time y todavía me besa delante de todos, o sea se me fue el ganado, todos mis bebecitos fiu fiu ya me los espantaste", dijo Micheille a lo que de inmediato Reñé agregó: "Me siento bien con eso no necesito a nadie haciendo sombra conmigo ya suficiente".

Por el momento, Micheille Soifer no ha respondido a las fuertes declaraciones de Erick Sabater donde se pronuncia sobre su romance con Gleysom Reñé, al parecer no le quiere dar importancia a personas del pasado.