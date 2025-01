¿Se volvió a enamorar?: Stephanie Cayó comparte curiosa publicación en sus redes sociales

La vida personal de Stephanie Cayo siempre ha captado la atención de sus seguidores. Desde su separación de Max Iglesias, la actriz ha concentrado sus esfuerzos en su carrera, destacándose en la actuación y la música. No obstante, los medios continúan mostrando interés en los detalles de su vida amorosa.

Stephanie Cayo ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores, no solo por sus deslumbrantes vacaciones en México, sino también por los rumores de un posible romance con el actor Sebastián Zurita. Este último es hijo del reconocido actor mexicano Humberto Zurita y de la fallecida actriz Christian Bach, figuras destacadas en el mundo del entretenimiento.

Las especulaciones comenzaron tras la difusión de imágenes en Instagram, donde se ve a Stephanie y Sebastián compartiendo momentos en compañía de amigos, incluido el actor Luis Gerardo Gómez. Estas publicaciones han levantado sospechas sobre una posible relación amorosa entre ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Además, la actriz compartió la publicación con un amoroso mensaje.

"Mi táctica es mirarte quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo, ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón, ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites.", escribió la modelo citando este texto de Mario Benedetti.