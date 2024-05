Sergio Galliani aclara polémica sobre cobro de propina en restaurante: "Lo tengo que hacer"

Sergio Galliani ha salido a aclarar una reciente controversia que ha captado la atención de sus seguidores. Galliani, recordado por su papel como 'Nachito' en "Al fondo hay sitio", utilizó sus redes sociales para denunciar un cobro indebido de propina en un restaurante de Miraflores. Esto se hizo polémica. Por ello, a través de un video en Instagram, el actor explicó lo sucedido y dio su versión de los hechos.

Sergio Galliani aclara polémica por cobro de propina

Galliani comenzó su video diciendo: "Hola, amigos. ¿Cómo están? Voy a hacer este video para hacer un descargo público sobre el video que publiqué sobre los restaurantes por el modo de cobro del 10%, del IGV, o el 18%, de la propina... Este video... ha salido en redes, de los cuales los señores... quieren hacer bulla donde no hay".

El actor explicó que su intención era aclarar ciertas cosas que no entendía sobre el cobro de propinas en los restaurantes. "Yo lo que hice fue un video para aclarar ciertas cosas, porque no entendí. Pero estos señores han puesto lamentablemente que... ¡Yo me enfurecí, yo reclamé, porque me estaban cobrando propina, sin haberme dicho, que no sé por acá, en la factura, en la boleta, etc.! Y esto lo tengo que hacer, porque están tergiversando absolutamente todo", continuó Galliani.

Galliani también dejó claro que su intención no era atacar a los restaurantes. "Yo tengo amigos que son dueños de restaurantes, son muy buenos amigos. Y yo no me he ido contra los restaurantes, porque además esos restaurantes a los que yo voy, yo voy siempre", afirmó el actor, mencionando específicamente a la Pastelería San Antonio como uno de sus lugares favoritos.

Propina sin aviso

Sergio Galliani relató que se encontraba en un restaurante en Miraflores cuando notó algo extraño en la cuenta. "Me fui a un restaurante en Miraflores, pero a la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primero que la señorita que me atendió no me pidiera propina. Me puse a revisar la boleta porque me pareció rarísimo, y acá veo el total del pago", explicó el actor.

Según Galliani, en la factura aparecía un cobro del 10% por servicio, lo cual le pareció inusual. "Ahí viene el servicio 10% que sale 4.48 soles. Mi otra duda es, ¿te pueden exigir así la propina? Porque los mozos siempre te preguntan si vas a dejar propina, pero acá te clavan el 10% sin preguntar", puntualizó.

El video de Galliani generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos seguidores apoyaron su postura, mientras que otros defendieron al restaurante, argumentando que la práctica es común y legal. "¿Eso es legal? Abogados, ilumínennos", comentó un usuario. Otro seguidor escribió: "La propina no es obligatoria. Para eso ellos tienen un sueldo que es para atender a la gente".

La experiencia de Galliani ha puesto en relevancia la necesidad de que los restaurantes y otro tipo de establecimientos informen claramente a los clientes sobre cualquier cargo adicional. Con su denuncia, Sergio Galliani busca generar conciencia sobre la importancia de la comunicación y la transparencia en los servicios de los restaurantes.