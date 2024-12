Shakira sorprende a sus bailarines con inesperado anuncio durante ensayo: "Estoy embarazada"

Durante un ensayo nocturno para su próxima gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira interrumpió la rutina para hacer un anuncio que dejó a sus bailarines en shock. Te contamos todos los detalles.

Shakira sorprendió a todos en su ensayo para su próxima gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" al hacer un inesperado anuncio que dejó a sus bailarines en shock. En pleno ensayo, la cantante colombiana decidió interrumpir la rutina para compartir una noticia que emocionó a su equipo.

Shakira impacta con sorpresivo anuncio.

Las reacciones fueron inmediatas, con algunos asistentes asombrados, pero la emoción no duró mucho. Lo que parecía ser un gran anuncio se convirtió en una divertida broma.

"No, no, no, era una broma", aclaró rápidamente la cantante, provocando risas y alivio entre los presentes. "Solo quería darles la bienvenida a Liz Dany y Marisa a la gira", explicó Shakira, y la confusión fue rápidamente despejada, aunque el momento dejó una gran impresión.