¡Si tú lo dices! Yahaira Plasencia se confiesa tras negar a Cuto Guadalupe en entrevista: "No me acordaba"

¡No dejó huella! Yahaira Plasencia remeció el mundo de "Chollywood" con una reciente entrevista al Cuto Guadalupe. Pese a que hace un tiempo el exfutbolista manifestó que la salsera no tenía "humildad", limaron asperezas y sostuvieron una amena conversación para el podcast "Hablando con la Yaha". Este último fin de semana, mediante un video en sus redes sociales, la "Reina del Totó" habló un poco más sobre lo que fue su encuentro con el tío de Jefferson Farfán y recalcó que no se acordaba haber coincidido con él en algún momento de su vida.

"¿Cómo te olvidas del tío que mide casi dos metros? Ya pues..." , fue una de las polémicas declaraciones que dejó el Cuto Guadalupe en el podcast de Yahaira Plasencia. Ambos habían sostenido una "guerra mediática" hace años, luego que la salsera asegurara no conocer al exfutbolista, algo que el tío de "Jeffry" salió a desmentir categóricamente.

Durante la entrevista en "Hablando con la Yaha", la intérprete de "Cobarde" instó al expelotero a recordarle donde se habían conocido y, tras una serie de recuerdos, la cantante fue resolviendo sus "lagunas mentales". En esa línea, Yahaira Plasencia compartió un video en sus historias de Instagram, donde revela mayores detalles de lo que fue su revelador encuentro con Cuto Guadalupe.

Para Yahaira Plasencia, la entrevista hecha al exfutbolista de Universitario de Deportes fue reveladora y le permitió, entre otras cosas, recordar que no era la primera vez que lo veía.

"Está muy bonita, está divertida, está picante por momentos y también está muy bonito conocer un poquito más a Cuto porque lo había visto una vez en mi vida, pero no me acordaba (risas) lo aclaramos, fue divertido, nos hemos reído muchísimo también", señaló "Yaha".

Además, alentando a sus seguidores a que vean la entrevista, les hizo un pequeño "spoiler" a quienes todavía no se hayan animado a verla.

En una pasada entrevista con Verónica Linares, Cuto Guadalupe habló sobre la enemistad que tiene con Yahaira Plasencia. El exfutbolista de la selección peruana reconoció que la salsera le cae demasiado antipática y no dudó en expresar los motivos para esta valoración.

"La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: 'que no, esto no'", dijo.