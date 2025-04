Sophia García sobre la clonación de su tarjeta: "No dije que Shirley Arica lo hizo, pero es beneficiaria"

A través del programa de 'Amor y Fuego', una mujer llamada Sophia García ha declarado que su tarjeta de crédito ha sido clonada y que la persona beneficiaria fue Shirley Arica y su familia. Es así como esta joven decidió estar en vivo en el set de TV para contar todo lo sucedido.

La joven Sophia García estuvo presente en el programa de 'Amor y Fuego', quien reveló que Shirley Arica realizó un viaje con su familia con su tarjeta de crédito por medio de una agencia de viajes. Primero, comenta que puso el reclamo hacia el banco que le cobró el monto de más de mil dólares, luego hacia Indecopi y días después puso la denuncia policial como fraude informático.

"El banco me ha respondido hace unos días que estás investigaciones van a tomar alrededor de 150 días y que temporalmente me van hacer la devolución del monto, hasta que se esclarezca, si es positivo se queda conmigo el monto o sino me lo van a debitar nuevamente", revela la joven.