Susy Díaz confiesa que Florcita Polo cambió de colegio 10 veces por un fuerte motivo: ¿Qué dijo?

Susy Díaz, la conocida actriz y excongresista, hizo una revelación que sorprendió a todos en el programa "América Hoy". Durante una entrevista, Susy compartió que su hija, Florcita Polo, tuvo que cambiar de colegio hasta 10 veces debido a una fuerte razón. Te contamos.

Susy Díaz, la famosa actriz y excongresista, confesó en "América Hoy" que Florcito Polo pasó por diferentes colegios hasta 10 veces. Esto sucedió debido al bullying que sufría por su trabajo como vedette, según mencionó Díaz.

Ricardo Rondón, panelista invitado de "América Hoy", no tardó en reaccionar a la sorprendente confesión de Susy Díaz.

Un cambio en la vida de Susy. Susy también habló sobre cómo el bullying afectó a su hija y cómo eso la llevó a tomar decisiones importantes.

Flor Polo ha decidido participar en el certamen de belleza "Miss Mundo Latina Perú", representando a Ica. Esta decisión ha causado mucha expectativa, y la reacción de su madre no se hizo esperar.

Susy, siempre directa, fue clara sobre su opinión: "No sé, ella es la que ha aceptado estar en ese concurso, que se friegue ella sola, yo no me friego", expresó, dejando claro que no está completamente de acuerdo con la elección de su hija.