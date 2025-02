Susy Díaz revela impactante verdad de su padre: "Voy a hacerme la prueba de ADN con mi hermana"

La excongresista y figura mediática Susy Díaz ha vuelto a acaparar la atención del público tras compartir una revelación que marcó su vida. En una reciente entrevista, la popular artista confesó que, poco antes de la muerte de su padre, descubrió que no era su progenitor biológico.

Durante el programa "Un día junto a..." de Latina, Susy Díaz permitió que las cámaras ingresaran a su hogar para compartir detalles sobre su vida diaria. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue su emotivo testimonio sobre una de las experiencias más impactantes que ha vivido; enterarse de que su padre no era realmente su padre biológico.

La exvedette también expresó cómo ha lidiado con esta revelación y si ha sentido la necesidad de conocer a su verdadero padre. Aunque la noticia fue dolorosa, aseguró haber aceptado su destino con resignación.

"Es algo que no quiero recordar, duele. No todo es felicidad en la vida, pero yo trato de olvidar cosas que tengo escondidas y que no cuento así no más. Pero es mi destino, acepto la voluntad de Dios", confesó conmovida.