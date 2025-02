¡La lista continúa! Nueva mujer expone a la pareja de Samahara Lobatón, Bryan Torres: "¿Cuándo nos vemos?"

Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón, se encuentra en el centro de una controversia luego de que salieran a la luz conversaciones comprometedoras con una mujer casada. A raíz de esto, otras jóvenes han revelado pruebas de su cercanía con el cantante. La más reciente en pronunciarse ha sido Gia Rod, quien mostró mensajes que intercambió con Torres mientras él se encontraba de gira en Europa durante octubre y noviembre del año pasado.

Durante el programa "Magaly TV: La Firme", se presentaron mensajes en los que Bryan Torres afirmaba estar soltero e incluso invitaba a salir a Gia Rod. En una de las conversaciones, ella mencionó haber visto una entrevista donde él decía estar feliz con su familia mientras el desviaba la conversación y buscaba tener un encuentro con ella.

"Obvio, siempre con la familia, pero mi vida personal es otra, no tiene nada que ver.....¿Cuándo nos vemos? No te me corras", dijo Torres dejando entrever que su relación con Samahara Lobatón no era tan sólida como parecía.