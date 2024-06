¡Terrible! Monique Pardo denuncia que le vaciaron sus cuentas bancarias: "Casi me da un infarto"

La exvedette Monique Pardo está viviendo nuevamente una pesadilla y denunció que delincuentes cibernéticos le vaciaron sus cuentas bancarias. La actriz cómica se mostró muy afectada por lo sucedido e indicó que estuvo a punto de sufrir un infarto debido a la conmoción.

"Me han vaciado mi cuenta. Era para mi comida, mi salud, tengo miedo que me dé un infarto", señaló la pelirroja.

En diálogo con un conocido medio, Monique Pardo contó más detalles de cómo se dio cuenta que sus cuentas bancarias habían sufrido un desfalco, aunque no quiso revelar el monto por motivos de seguridad.

"Me han vaciado de mi cuenta del BCP en formato de Yape y estoy en cero. Por motivos de seguridad no te voy a dar el monto. Ahorita me están medicando. Yo acabo de volver de mi doctor y al querer pagar el taxi que me ha traído de la clínica, me salía que mi cuenta tenía inconvenientes", agregó en conversación con El Popular.