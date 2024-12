Tiktoker 'La Mana' filtra chats coquetos de 'urraco' casado de 'Puro Floro': "Hay que hacerte una notita"

La tiktoker 'La Mana' causó revuelo en las redes sociales al revelar unos chats coquetos de Otto Díaz, 'urraco' de Magaly Medina. Este escándalo surge luego de que el programa Puro Floro minimizara sus comentarios sobre lo sucedido con Gabriela Serpa, lo que desató una ola de críticas y especulaciones.

En los mensajes que compartió la tiktoker 'La Mana', Otto Díaz, 'urraco' de Magaly Medina, no solo elogió su apariencia, sino que también le ofreció hacerle una nota en el programa de Magaly Medina. El video causó furor en redes.

Este tipo de comentarios sorprendió a 'La Mana', quien decidió exponerlos para responder a las burlas que había recibido en el programa.

Pero eso no es todo, Otto también hizo comentarios sobre los tatuajes de la tiktoker, y en otro mensaje le dijo: "Me dijiste que todo me quedó muy bien, se agradece".