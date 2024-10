Tilsa Lozano confiesa qué hizo Jackson Mora para conquistarla: "No fue amor a primera vista"

En una reciente entrevista, Tilsa Lozano habló de su vida y de su relación con su esposo Jackson Mora. La exmodelo compartió cómo fue el proceso de enamorarse de su esposo y las dinámicas familiares que han construido juntos.

Tilsa Lozano compartió detalles de su relación con Jackson Mora durante una reciente entrevista en el programa "Café con la Chevez". La modelo y empresaria se mostró muy abierta al hablar de cómo se enamoró de su esposo, con quien está a punto de cumplir dos años de matrimonio.

Un amor que creció con el tiempo. Durante la entrevista, Tilsa sorprendió a todos al confesar que su romance con Jackson no fue instantáneo.

"No fue amor a primera vista, me fui enamorando de él día tras día" , reveló. Esta declaración refleja cómo su amor se ha desarrollado con el tiempo, convirtiéndose en una relación sólida. "Hoy nos amamos más que el primer año" , añadió, destacando la madurez que ha adquirido su vínculo.

Al hablar sobre su regreso a los escenarios como "vengadora", mencionó que al principio Jackson estaba nervioso, pero decidió apoyarla.

"Me dijo: 'Bueno, ya sí es lo que tú quieres, vamos, te acompaño' ", recordó con una sonrisa, pues su pareja la ha respaldado con algo que la hace feliz.

En la charla, Tilsa Lozano comentó que su regreso a los escenarios como "vengadora" no fue algo que había planeado.

"No ha sido planeado, como la mayoría de cosas que me pasan en la vida. Fue totalmente sin querer", indicó. A pesar de sentirse nerviosa antes de subir al escenario, se sintió feliz al ver la respuesta del público. "Hasta 5 minutos antes de subir, me temblaban las manos", confesó, mostrando su emoción.