Tilsa Lozano estalla contra Francisco de Piérola tras escándalo con Javiera Arnillas: "Hazte cargo de lo que haces"

¡Se le fue con todo! Tilsa Lozano aprovechó su programa "La Noche Habla" para opinar sin filtros sobre el escándalo entre Francisco de Piérola y la actriz trans Javiera Arnillas. Y como era de esperarse, lanzó fuertes comentarios contra el periodista, quien fue acusado de transfobia.

Todo comenzó cuando se difundió la denuncia de Javiera Arnillas, quien acusó a Francisco de transfobia. Ella mostró pruebas de que él la había besado en un bar de Barranco meses atrás, a pesar de que luego la negó públicamente y la llamó "hombre". Tilsa no dudó en comentar la defensa de Francisco.

"Parte de la defensa de él es que, a él... que a mí me parece ilusiario al total, que a él le tendieron una trampa. Él es tan importante que le tendieron una trampa" , dijo de manera sarcástica.

Además, criticó que Francisco justificara todo diciendo que estaba ebrio. Tilsa fue directa y contundente al mandarle un mensaje al periodista.