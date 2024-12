Tula Rodríguez aparece en una famosa aplicación de citas: ¿Qué dijo la actriz sobre buscar un novio?

Tula Rodríguez lleva décadas en el espectáculo nacional y no se le ha conocido pareja desde el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona. Sin embargo, en los últimos días circuló una foto de la actriz en una aplicación de citas. ¿Qué dijo ella al respecto?

En una reciente entrevista, Tula Rodríguez expresó estar avergonzada al saber que alguien está haciéndose pasar por ella en la aplicación de citas Bumble. Además, descartó tener dicha aplicación en su celular.

En esa misma línea, la ex actriz cómica aseguró que no está interesada en utilizar aplicaciones de citas ahora que está soltera, ya que no es de su agrado y prefiere conocer a las personas cara a cara, como se hacía hace varios años.

"A mí que me presenten... si va, va; y no va, ahí no más. Pero eso de buscar novios, citas, encuentros casuales, no, conmigo no va. La persona que maneja ese perfil de la página no soy yo, no se dejen engañar", agregó.