'Urraco' se confiesa tras ser encarado por Magaly Medina: Reportero "llora" EN VIVO

Gianfranco Pérez, 'urraco' de Magaly Medina, ha compartido sus sentimientos tras un incómodo momento en el programa de Medina. El reportero confesó que había solicitado a su productor no hacer un enlace en vivo, pero no fue escuchado y terminó recibiendo una reprimenda de la presentadora.

'Urraco' "llora" en vivo tras reprimenda de Magaly Medina

Gianfranco Pérez, 'urraco' de Magaly Medina, ha estado en el centro de la atención después de un tenso momento en el programa de Medina. En su reciente podcast "Puro Floro", el reportero reveló que le había pedido a su productor que no lo enviara a hacer un enlace en vivo. Sin embargo, su petición no fue escuchada y terminó enfrentándose a una fuerte reprimenda de la conductora.

"Cinco años al lado de 'Magaly TV La Firme', empecé de abajo y por un error...", comenzó diciendo Gianfranco Pérez. "Ya van dos con los alfajores (de Melissa Paredes, que eran macarrones)", interrumpió su compañero John Tirado. "Ayúdame, pe, huev*n", respondió Pérez. "Uno, primer error. Uno es ninguno", complementó Tirado. "Yo acepto mi error. Fue mi culpa, quise decir algo y lo interpreté mal, lo dije mal. Pero bueno. Gracias a ti, he sentido", dijo el 'urraco' al que llamaron la atención para luego hacer como si llorase, en broma. "No, Peluche, no llores, papi. Peluche, no llores... Yo te dije, tú solo sabes hacer notas de calatas, los enlaces los hacemos los bravos", dijo Tirado con dramatismo y riéndose.

El incidente ocurrió cuando el 'urraco' cometió un error al informar sobre un tema relacionado con el primo de Jefferson Farfán. Al hablar de la situación, comenzó su descargo admitiendo que había fallado, pero lo hizo de una manera un tanto dramática, incluso simulando que estaba llorando.

"Yo te dije: 'Yo no hago enlaces'... Patrick a mí no me salen los enlaces, mándame a Huamachuco, pero no me mandes a los enlaces. Dos enlaces tengo, el primero fracase y el segundo también", explicó Gianfranco.

Durante el programa, su compañero John Tirado no dudó en cuestionar a Patrick Llamo, el productor, sobre por qué le encarga esos trabajos a Gianfranco Pérez, sabiendo que no es su fuerte. Además, John se dirigió al jefe periodístico del programa de Magaly cuestionando por qué no lo envió a él, que tiene más experiencia en enlaces en vivo.

A pesar de todo, él también se rió del momento, diciendo que le gustó que Magaly le gritara a su compañero, ya que eso hizo que todos se divirtieran.

"Me parece una decisión errónea, señor Pepe. Pero está bien que le haya gritado porque todos nos hemos divertido", añadió.

Finalmente, Gianfranco Pérez aclaró que tomó bien el reproche, aceptó el error y se rió de toda la situación que atravesó.

"Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fui yo, jefa. Pégueme jajaja", concluyó Gianfranco Pérez su comentario sobre el tema.

Magaly se queda en ATV

Por otro lado, en la misma línea de noticias, Magaly Medina ha confirmado que seguirá en ATV durante el 2025. A pesar de los rumores que apuntan a que podría lanzar su propio canal de YouTube, la periodista se está enfocando en renegociar su contrato con el canal.

"Estoy aquí, hoy amanecí con un soleado Miami porque tengo reuniones de trabajo. Todo el mundo sabe que los contratos para el próximo año se empiezan a negociar. Yo los negocio aquí, con los ejecutivos de mi canal porque el dueño vive aquí", expresó Magaly en su cuenta de Instagram el 20 de septiembre.

Este incidente ha dejado claro que, aunque el mundo del espectáculo puede ser un lugar lleno de tensiones, siempre hay un espacio para el humor y la risa. El 'urraco' y Magaly han demostrado que, a pesar de los tropiezos, su compromiso con la audiencia y la diversión son lo más importante.

La interacción entre ambos ha generado gran interés entre los seguidores, quienes esperan ver cómo se desarrollan sus carreras en el futuro. Gianfranco Pérez ha aprendido que el mundo del espectáculo no siempre es fácil, pero está listo para seguir adelante. Así, tanto el 'urraco' como Magaly Medina continúan su camino, siempre buscando ofrecer lo mejor a su público.