Vanessa Terkes revela que tiene 'amigos cariñosos', pero le gustaría estar en una relación: "Alguien que sume"

La actriz Vanessa Terkes ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida e incluso estuvo casada con el exfutbolista George Forsyth. Sin embargo, ahora que está soltera ha confesado que tiene ganas de estar en una relación con alguien que entienda el momento de su vida en el que se encuentra.

La popular 'Chata' está pasando un buen momento en su carrera ya que recientemente fue presentada como el nuevo jale de 'El Gran Chef: Famosos', donde ha demostrado grandes habilidades a la hora de cocinar. Además, en una reciente entrevista abrió su corazón y contó cuál es su estado sentimental actual ya que no está buscando el amor.

"El amor va a llegar solito, no hay que buscarlo, tengo mucho amor de mi familia, de mis amigos, de algún amigo cariñoso por ahí, así que no necesito", reveló en entrevista para Trome.

Enseguida, la actriz destacó que se siente feliz de haber viajado a España para estudiar su Máster de producción ejecutiva de cines, series y documentales, por lo que ahora se encuentra enfocada en desarrollarse profesionalmente y si se enamora, sería de alguien que le complemente en ese aspecto y se puedan adaptar el uno al otro.

"Me encantaría estar en pareja, alguien que camine a mi lado, que entienda el proceso en el que estoy, que ahora ando pendiente de mí más que de otra persona. Si aparece, bienvenido porque me encanta hacer cucharita, que nos adaptemos. Soy clara, no quiero ser egoísta, alguien que sume y no que reste", concluyó.