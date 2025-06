Vania Bludau acusa a Onelia de hacerse la victima tras terminar con Mario Irivarren: "Ya le gustó el show"

La ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina sigue dando que hablar en la farándula peruana. Esta vez, Vania Bludau, quien indirectamente influyó en la separación, criticó duramente a Onelia y la acusó de hacerse la víctima para mantenerse vigente en la televisión.

La noche de ayer, en el programa En la noche habla, el conductor Ric La Torre reveló que tuvo una conversación con Vania, y allí la modelo se despachó con todo contra la odontóloga. Según leyó Ric, Vania cuestionó duramente la actitud que Onelia ha tomado en los últimos días, tras su ingreso a Esto es Guerra.

Vania también hizo mofa del juego de reconciliación que protagonizaron Mario y Onelia después de su ruptura. Recordemos que los conductores intentaron juntarlos, y hasta Onelia confesó que la iban a ver junto a Mario, ya que trabajan juntos y tienen amigos en común.

Ric La Torre respondió que posiblemente a Onelia ya le haya gustado figurar en portadas de farándula, ya que eso le da visibilidad y vigencia en la televisión. Vania le dio la razón a Ric, pero agregó que Onelia se estaría haciendo la víctima en medio de todo.

Finalmente, Vania y Ric habrían llegado a la conclusión de que Onelia ya logró entender cómo funciona la televisión peruana y, por ello, sigue alimentando el morbo de los medios de comunicación. "Tienes razón, ya entendió", leyó Ric al final.

En diálogo con el programa 'Amor y Fuego',Onelia Molina compartió sus sensaciones tras convivir con Alejandra Baigorria y Vania Bludau en el set de 'Esto es Guerra'. Aunque aseguró que no se siente incómoda por su presencia, dejó claro que no es el entorno que esperaba encontrar en su lugar de trabajo.

"Hay temas y situaciones que no voy a permitir porque siento que aún este tema de mi relación es muy fresco, y yo creo que por temas de empatía y respeto hay que poner límites también. No es incómodo, porque la presencia de nadie me incomoda ahora, pero definitivamente genera algo. No es lo mejor, no es el ambiente laboral que venía buscando", expresó la odontóloga.