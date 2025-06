¡Viaje millonario! Esto costaría la lujosa "luna de miel" en Italia de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Así se vacaciona cuando hay amor... y mucho presupuesto. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están disfrutando de un viaje soñado por Positano, Italia, y no escatiman en lujos. Desde el desayuno hasta el vino de la noche, la parejita está tirando la casa por la ventana, y el monto total podría dejar a más de uno con la boca abierta.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli la pasan de lo lindo en un viaje de lujo

Se aman y se lo disfrutan a todo lujo. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no escatimaron en gastos para vivir una escapada romántica por la hermosa ciudad de Positano, en la costa Amalfitana, al sur de Italia. La parejita se ha mostrado feliz, relajada y más enamorada que nunca en medio de un viaje de ensueño... y bastante costoso.

En sus redes sociales, Milett compartió imágenes del romántico viaje junto al conductor argentino. "Mi vista Marcelo Tinelli", escribió mostrando a su pareja durante el desayuno. En otra publicación colocó: "La vida es bella con mi amor", dejando claro que está disfrutando cada momento.

@ameg_pe 13.06.25 | Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tienen viaje de ensueño. Esto habrían pagado en su estadía en Positano, Italia. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Desayunos, vistas de película y mucho amor. Por su parte, Marcelo también le dedicó tiernas palabras a la peruana.

"Disfrutando estos días con mi amor Milett", escribió sonriente en una historia. Y en otra publicación agregó: "Con mi ciudad en el mundo de fondo. Te amo Milett", posando con ella frente a la impresionante vista de Positano.

Y es que no solo el amor está en el aire, sino también los lujos. Milett mostró que el día lo empezaron con huevos revueltos, tocino, jugo, frutas frescas y vitaminas, todo servido en un hotel cinco estrellas.

Esto costaría un viaje a Positano, Italia, al estilo Milett y Marcelo

Según "América Hoy", la pareja se está quedando en el exclusivo hotel Le Sirenuse, ubicado a solo 200 metros de la playa. ¿El precio por noche? Nada menos que S/ 19,775, ¡casi 20 mil soles!

El programa también calculó que los pasajes en primera clase desde Buenos Aires a Nápoles le habrían costado a la pareja aproximadamente US$ 6,217 por persona. Eso suma más de S/ 47,000 solo en boletos.

Pero eso no es todo. Para cerrar el día con broche de oro, Milett y Marcelo disfrutaron de un vinito italiano. Se trató de un Bolgheri Sassicaia 2014, valorizado en S/ 1,300 la botella.

En total, solo por un día de viaje, incluyendo pasajes, hotel y vino, la parejita habría gastado unos S/ 68,075, lo que equivale a más de US$ 17,000.

No se sabe cuánto tiempo se quedarán allí. Si se quedan dos noches, solo con una noche adicional en el mismo hotel, gastarían más S/ 87,850, es decir, aproximadamente US$ 23,150. Y si se quedan cinco noches, la cifra supera los S/ 147,000, o sea, alrededor de US$ 38,800.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no solo viven una historia de amor, sino también una experiencia de lujo. Positano, Italia es el escenario perfecto para esta luna de miel anticipada, donde el romance se mezcla con paisajes de ensueño y una billetera bastante generosa. ¡Qué tal vida se dan los tortolitos!