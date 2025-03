Vídeo inédito: Usuarios recuerdan como fueron los inicios en escenarios de Paul Flores en Armonía 10

La muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha conmocionado a la escena musical y al país entero. Conocido como 'El Russo', el cantante perdió la vida tras un atentado cuando se dirigía a una presentación. Tras la trágica noticia, seguidores y amigos han recordado sus primeros pasos en la música, compartiendo imágenes inéditas de sus inicios.

Paul Flores García nació el 21 de septiembre de 1984 en Piura y desde muy joven demostró su pasión por la música. A los 17 años, inició su camino en Armonía 10, agrupación en la que su voz y talento se consolidaron hasta su repentino fallecimiento a los 40 años. Tras el lamentable suceso, en redes sociales circuló un emotivo video de sus primeras presentaciones, recordando su dedicación y amor por el escenario.

Al conocer la noticia, miles de seguidores expresaron su dolor y enviaron condolencias a la familia del artista. La indignación por la inseguridad también se hizo presente en los mensajes.

Tras la trágica muerte del vocalista de Armonía 10, su pareja Carolina Jaramillo, quien compartía con él una relación sentimental y su amor por la música, expresó su profundo dolor en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, manifestó su profundo dolor por la pérdida de su compañero de vida.

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto", expresó Jaramillo en su mensaje.