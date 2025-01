¿Volvieron? Hugo García sobre comentario a Alessia Rovegno: "No le pude dar el regalo"

El influencer y modelo Hugo García causó revuelo en redes sociales el pasado 20 de enero tras dedicarle un afectuoso mensaje de cumpleaños a Alessia Rovegno. La expresión "mi reina" utilizada en su saludo desató especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, lo que llevó a García a aclarar su situación actual con la exreina de belleza.

Hugo García fue interceptado por las cámaras de "Amor y Fuego", donde le consultaron sobre el comentario que dejó en la publicación de Rovegno en Instagram. Lejos de evitar el tema, el modelo explicó que mantiene una comunicación cordial con su expareja, pese a haber terminado su relación en octubre de 2024.

"No tengo problema en decirle 'mi reina' porque siempre se lo he dicho y, como te digo, el respeto y el cariño siempre va a estar ahí. No la pude saludar en persona, así que no le pude dar el regalo", afirmó García.