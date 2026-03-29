Wendy Sulca publica polémico mensaje tras fallecimiento de Manolo Rojas y redes reaccionan: "Muy desubicada"

El Perú sigue de luto por el fallecimiento de Manolo Rojas, ocurrido el 27 de marzo. Su partida generó múltiples reacciones de colegas y seguidores en el espectáculo. Entre ellas destacó la de Wendy Sulca, quien protagonizó un momento inesperado en redes sociales por un error.

Wendy Sulca se confunde en mensaje a Manolo Rojas

La cantante y actriz Wendy Sulca utilizó su cuenta en la red social X para dedicar unas palabras tras la muerte de Manolo Rojas. En su publicación, compartió una escena de una producción nacional en la que ambos trabajaron juntos, recordando así una etapa importante de su carrera.

Sin embargo, el mensaje generó controversia debido a un error en la escritura del nombre del comediante. "Hoy el Perú pierde un talento inmenso, vuela alto querido Monólogo Rojs, gracias por tantas risas y por tu generosidad siempre. Pasamos de aquellas entrevistas de mis inicios a trabajar juntos en una producción nacional, y tu esencia nunca cambió", escribió.

El post se viralizó rápidamente y provocó diversas reacciones entre los usuarios. Aunque Wendy Sulca eliminó la publicación poco después, muchos internautas ya habían capturado el mensaje y lo replicaron en distintas plataformas. Algunos comentarios criticaron el error, como uno de los más difundidos que señalaba:

"Muy desubicada". A pesar de la polémica, el gesto de la artista reflejó también el vínculo que mantuvo con el humorista, recordando sus primeros años en la televisión y el trabajo compartido en una producción nacional.

@rkt696 Wendy Sulca se confunde al despedir a Manolo Rojas. ♬ sonido original - rkt696

Figuras del espectáculo despiden a Manolo Rojas

Más allá del incidente en redes sociales, diversas figuras del espectáculo peruano se han pronunciado para despedir a Manolo Rojas, resaltando su trayectoria y calidad humana. Uno de los testimonios más destacados fue el de Ernesto Pimentel, quien expresó su profunda tristeza por la partida del artista.

"Manolo rojas, un icono de la tv peruano, referente del humor. No puedo explicarle como me siento, fue una persona generosa, empático, él ha estado en su mejor momento. Ha sido mi compañero, mi referente. Recordarlo con una sonrisa, con cada uno de sus personajes. Les garantizo que su historia se escribe en indeleble en todos los peruanos", declaró.

Como se recuerda, el actor cómico también incursionó en la música en especial la salsa, donde cantó al lado de Melcochita hace más de cuatro años atrás. Ahora, se despide él con un sentido mensaje en sus redes.

"Con mucho dolor te despido Manolo Rojas mi hermano del alma, mi amigo, tantos años, tantos anécdotas, tanto compartir, ahora estás en el cielo. Descansa en paz mi hermano, mis condolencias para toda la familia. Estoy con un dolor profundo, hasta siempre mi hermanito", Melcochita.

Otro personaje que le dedica conmovedoras palabras es Fernando Armas, con quien a trabajado a su lado por muchos años.

"Todas las semanas nos abrazábamos y nos saludábamos con mucho cariño, me acabo de enterar y no lo podía creer Manolo Rojas, aún quedaba muchas risas y canciones por dar hermano, vuela muy alto y siempre estarás en mi corazón mi brother", Fernando Armas.

La partida de Manolo Rojas deja un vacío en el espectáculo peruano. Mientras colegas lo despiden con mensajes que resaltan su talento, situaciones como la de Wendy Sulca reflejan su impacto en redes. Más allá de la polémica, su legado permanece en la memoria del público.