Ximena Hoyos genera revuelo al justificar su cercanía con Mario Irivarren: "Primero es darle mi apoyo"

Ximena Hoyos se pronunció para aclarar su vínculo con Mario Irivarren tras ser vistos viajando juntos nuevamente, lo que generó especulaciones. La influencer aseguró que solo existe una amistad, aunque su particular comparación para explicarlo no pasó desapercibida.

Ximena defiende su amistad con Mario y genera polémica

En una reciente entrevista para el programa "Chimi Churri", Ximena Hoyos respondió a las críticas que ha recibido por su cercanía con Mario Irivarren. La actriz aseguró que su relación es completamente amical, pero llamó la atención por la forma en que justificó su lealtad hacia sus amigos.

"En estos momentos difíciles Onelia y Mario van a ver quienes son sus amigos. Ósea si viene alguien mi hermano o alguien y me dice he matado a alguien primero le voy a preguntar primero como estas y luego no le voy a decir ni siquiera por que hiciste eso por que es juzgar pero primero es darle mi apoyo", expresó, generando diversas reacciones.

Además, se refirió a la situación de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren. Aunque reconoció su admiración hacia ella, dejó en claro que no siente pena por la ruptura, ya que considera que quien más pierde en esta historia es el propio Mario.

"Eso no quiere decir que no sienta solidaridad, pero no pena, por que Onelia no me de pena me parece una mujer impecable por donde la veas. Pero eso de decir no que pena, que pena Mario que se perdió un mujeron", comentó, marcando distancia de las opiniones que circulan en redes.

La influencer admite incomodidad por la exposición mediática

En otro momento, Ximena Hoyos confesó que no está acostumbrada al nivel de exposición que rodea a Mario Irivarren. La influencer recordó que, cuando formaba parte de la televisión, las redes sociales no tenían el alcance actual, por lo que ahora le resulta difícil manejar la atención constante del público.

"A veces olvido lo famoso que es mi amigo. Eso pasó cuando fuimos a Paracas y me entró ansiedad porque no estoy acostumbrada a eso", relató, evidenciando el impacto que tuvo en ella la reciente salida que protagonizaron.

Asimismo, aclaró que en ese viaje no estuvieron solos, ya que también los acompañó un amigo en común, lo que refuerza su versión de que no se trató de una cita romántica. Sin embargo, cuestionó que cualquier aparición junto a Irivarren sea interpretada como algo más.

"Somos amigos desde hace años. Lo que pasa es que no subimos historias, basta que aparezca algo y la gente empieza a crear cosas", explicó en declaraciones para Trome.

Con estas declaraciones, Ximena Hoyos busca cerrar los rumores de un supuesto romance con Mario Irivarren y deja claro que solo existe una amistad. Sin embargo, la atención mediática evidencia cómo cualquier interacción entre figuras públicas se convierte en tema de debate.