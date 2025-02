Xiomy Kanashiro confirma 'chape' con Jefferson Farfán: "Lo que se ve no se pregunta"

Desde hace semanas corre el rumor entre la relación amorosa de Xiomy Kanashiro y el futbolista Jefferson Farfán. Aunque en algún momento, la bailarina lo negó ahora parece que acepta que son una pareja y confirmó que se dieron tremendo 'chape'.

El avance del programa de 'Amor y Fuego', se viralizaron un video donde ampayaron a la bailarina Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán en una discoteca en el fin de semana. Lo que causó revuelo es que se captó un beso entre la pareja, en medio de rumores de una relación sentimental.

Ante ello, la bailarina realizó un live en TikTok para la venta de algunos prendas y donde respondió las preguntas de sus seguidores. Es así como varios fans le preguntan del avance del programa de Peluchin y Gigi. Kanashiro dejó las especulaciones y confirmó que efectivamente se dieron un 'chape'. Incluso afirmó que no desean dar explicaciones de su vida privada, pero confirma lo que se ve es cierto.

"No es ampay, lo que se ve no se pregunta, solo que nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida privada. Sí amiga, vimos chape, lo que se ve no se pregunta chicas. Ya que más quieren que digamos, si no queremos decir nada es porque no queremos divulgar las cosas, lo mantenemos en vida privada y así , a veces es mejor. Por qué dar explicaciones de algo si tu no quieres, ya pues", expresó.