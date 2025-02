Xiomy Kanashiro es vista con la hija de Jefferson Farfán: ¿Volvió con la 'Foquita'?

Apenas unos días después de haber anunciado el fin de su relación con Jefferson Farfán, la modelo Xiomy Kanashiro ha sido captada junto a Maialen Farfán, la hija mayor del exfutbolista. Este inesperado encuentro ha desatado rumores sobre una posible reconciliación entre la pareja.

En la última edición de "Magaly TV La Firme", la 'Urraca' sorprendió al mostrar imágenes donde Xiomy Kanashiro y Maialen Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, caminan juntas por un mercado artesanal en La Molina. Lo curioso es que la modelo llevaba el mismo look que había mostrado en sus redes sociales ese día, lo que confirmaría que las imágenes son recientes.

Lo que más llamó la atención es que, a pesar de la supuesta ruptura con Jefferson, Xiomy sigue cercana a su hija. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la relación entre la modelo y el exfutbolista realmente terminó o si solo se trató de una pelea pasajera.

Días antes, Xiomy Kanashiro ya había sido criticada por su relación con Farfán, ya que algunos seguidores la acusaron de buscar interés económico en su romance con la 'Foquita'. Ante esto, la modelo no dudó en defenderse en redes sociales.

"Jamás estuve con él por dinero, soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero" , respondió Xiomy a un seguidor que insinuó que solo buscaba un beneficio con el exfutbolista.

Además, la bailarina dejó en claro que ella era quien no quería exponer su relación. También aclaró que su romance con Farfán inició recién este 2025, a pesar de que se les había visto juntos desde hace tiempo.

"Siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber", escribió. "Lo de nosotros recién fue este año, como digo, no le he pedido nada", aseguró.