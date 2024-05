¡Y se marchó! Yahaira Plasencia confirma su salida de "Al Sexto Día": ¿Se va a vivir con Sergio George?

¡Yaha no está, Yaha se fue! Yahaira Plasencia sorprendió a todos sus seguidores al desmentirse ella misma en redes sociales. Hace unos días "sacó las garras" y se mandó contra Magaly Medina por revelar que no iba más en "Al Sexto Día". En una transmisión en redes sociales, la salsera tildó de "mentirosa" a la "Urraca" y la dejó "por los suelos". Pese a que en ese momento señaló que continuaba en el programa sabatino, esta vez, la propia cantante salió a decir en sus redes sociales que dejaba la conducción del espacio televisivo por una impactante razón que involucra a Sergio George. ¿Cuál es?

Había desmentido a Magaly Medina

El viernes 24 de mayo, durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', se reveló que Yahaira Plasencia habría filmado su última aparición para Panamericana Televisión. La 'Patrona', como se le conoce en el mundo de la música, inició su carrera en televisión hace apenas unos meses, y ahora parece que deberá despedirse de esta faceta incipiente frente a las cámaras.

"Nadie se había dado cuenta de que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy está grabando su último programa. O sea, le dijeron 'bye, bye' porque no funciona, por eso sale de la tele, porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating... el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron", expresó Magaly Medina durante su programa.

"El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también, pero ¿a quién se le ocurre ponerla como conductora? ¡Qué barbaridad! A esos productores les pagan por hacer experimentos. Ahora han tenido una brillante idea, han llamado a Laura Spoya, quien agarraría la conducción de 'Al sexto día'. Ella es una mujer con más recursos, tiene simpatía, tiene calle... Yo creo que sí lo va a hacer bien", aseguró la 'Urraca', deseándole suerte a Spoya en este nuevo reto.

Ante esto, Yahaira Plasencia salió en sus redes sociales a expresar enérgicamente su rechazo por las declaraciones de Magaly Medina. Incluso, tuvo fuertes calificativos en su contra al afirmar que no la querían en su canal y que hablaba puras "estupideces".

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad", sentenció Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia confirma salida de "Al Sexto Día"

Sin embargo, pese a que desmintió tajantemente a Magaly Medina, hace poco, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la salsera confirmó lo que era un secreto a voces.

Según reveló la intérprete de "Cobarde", no va más en la conducción de "Al Sexto Día", pero explicó que su salida no se debe a un tema de despido ni bajo rating. Para sorpresa de pocos, Yahaira confirmó que se va junto a Sergio George a Estados Unidos, donde empezará a radicar para hacer lo que más le gusta: música.

"Ya me voy también de Al Sexto Día" , expresó Plasencia, a lo que George preguntó si la había 'botado'. "No. Es que nos vamos a Miami", aclaró la cantante de salsa. Esto causó una serie de especulaciones y una de sus fieles detractoras, Magaly Medina, señaló que esto se debería a que Sergio George sería un "auspiciador" de la ex "Esto es Guerra".

"Y ella se ríe, ¿no? Sí, me la llevo para mi cuarto, claro. De repente, quién sabe si eso ya, esas confianzas que se tienen, ¿no? Para hacerle una broma, porque por más confianza que tú tengas, por más que quieras que ese hombre sea tu auspiciador nuevo, costeándote la carrera, la estancia en una ciudad donde quieres volver a intentarlo otra vez, entonces, pero tampoco dejas que sea faltoso", señaló Medina Vela.

La intención de Yahaira Plasencia, y ella lo ha expresado en todo momento, es seguir haciendo música. Su breve paso por "Al Sexto Día" significó toda una nueva experiencia, la cual la complementa con su podcast "Hablando con la Yaha". Sin embargo, sus planes en la conducción los dejaría en stand by al irse a vivir a Estados Unidos, específicamente en Miami.