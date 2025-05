¡Ya es abuela! Deysi Araujo presentó con mucha emoción a su nieto: "Mi hijo tiene mi ayuda"

La popular Deysi Araujo es un reconocido personaje dentro de la farándula peruana y ahora su vida acaba de cambiar por completo. En el programa de la 'urraca' reveló el nacimiento de su primer nieto y cuenta con emoción cómo lo viene viviendo.

A través de una entrevista con 'Magaly TV La Firme', la popular Deysi Araujo apareció ante las cámaras con una excelente noticia, se convirtió en abuela hace un par de días. En las primeras imágenes se pudo apreciar a la amiga de Susy Díaz cargando a su primer nieto con mucho cariño y cuidado.

El día que se enteró que se iba a convertir en abuela, le chocó bastante ya que su hijo tenía 21 años cuando su pareja tenía 2 meses de embarazo. La artista confesó que lloró por varios días, pero que después de ello quedó emocionada por la pronta llegada de su nieto.

"Entro al cuarto y ella estaba acostada y le digo: '¿Qué tienes?'. Y me dice: 'Me duele acá. Creo estoy embarazada'. Ese día lloré muchísimo y sí me chocó. Una semana lloré", reveló ante las cámaras.