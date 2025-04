Yahaira estrena "Las mujeres también se equivocan" feat Angela Leiva ¿Es una indirecta a Farfán?

Desde hace meses, Yahaira Plasencia había anunciado este tema musical en sus redes sociales, como su próximo lanzamiento. Ahora, esta canción titulada "Las mujeres se equivocan" ya fue lanzado junto a la argentina Angela Leiva, que cuenta con una letra muy potente ¿Indirecta para Farfán?

Lanza "Las mujeres se equivocan"

Hoy viernes 11 de abril, Yahaira Plasencia estrenó el videoclip de su nuevo sencillo "Las mujeres también se equivocan" en colaboración con la artista argentina Angela Leiva. Este tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, donde viene sumando miles de reproducciones.

Desde la primera vez que dio un avance de la letra, muchos usuarios creen que esta canción es una indirecta para Jefferson Farfán. Incluso, la salsera ha estado compartiendo varias indirectas en videos de TikTok compartidos en su cuenta.

Al escuchar la parte de la letra que Yahaira Plasencia interpreta en su nuevo tema, se hablaría de que extraña a esa persona. Ahora, el exfutbolista no hace caso a los comentarios de los medios y usuarios, compartiendo fotografías junto a su nueva pareja Xiomy Kanashiro y en medio de un nuevo problema legal con la madre de su última hija, Darinka Ramírez.

"Ya se la cague, pero las mujeres también se equivocan, te juro mi amor no fue por otra boca. Tú me conoces, sabes que estoy un poquito loca (...) ya me estoy acabando todas estas copas para ver si el DJ nuestra canción hoy si la toca, extraño cada beso tuyo, ya deja ese maldito orgullo, no tardes por favor que puede que otro se lleve lo que ahora es tuyo", interpreta la cantante en su sencillo.

Yahaira feliz por estar en tendencia

El videoclip de la canción se estrenó hace casi un día y ya viene ocupando el puesto 9 de tendencias musicales en YouTube. Esto emocionó mucho a la salsera que se encuentra a poco de llegar a los primeros 100 mil reproducciones en "Las mujeres también se equivocan".

"Muchísimas gracias por el cariño, a toda la gente que me está etiquetando con la canción, de verdad gracias. Estoy muy muy feliz, gracias al equipo de Ángela Leiva, a ella, a toda la gente que siempre está apoyándonos un montón, sigan dándole mucho amor. Sigan disfrutando esta canción que me encanta", expresó en sus redes.

Aunque muchos creen que este tema sería dedicado de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán, esto no sería así por sus declaraciones anteriores de la cantante afirmando que no le interesaría nada acerca de su expareja. Aunque, no responde ante las indirectas que envía por TikTok.