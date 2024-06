Yahaira Plasencia entrevistó a Sergio George en su podcast: "¿Por qué decidiste trabajar conmigo y no con Daniela?"

Desde hace muchos años, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han estado en medio de polémicas donde medios las enfrentaban como rivales. Actualmente, ambas comentaron que no tenían ningún problema con la otra. Ahora, la 'Patrona' entrevistó a su productor Sergio George sobre por qué eligió trabajar con ella y no con la cantante de "Señor Mentira".

Yahaira Plasencia ha lanzado su podcast hace varias semanas, donde viene entrevistando a muchos artistas del medio. Ahora, su cuarto invitado fue su productor Sergio George, quien decidió contar todo de su vida personal y muchas polémicas en las que ha sido noticia desde hace muchos años.

Sergio George cuenta que decidió buscar un artista en el Perú por Tito Nieves, cuando le mencionó el talento de Josimar. El productor menciona que quedó impresionado por su voz, pero no buscaba un cantante masculino. Es ahí donde buscando encuentra a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

El productor internacional revela que aquel entonces Daniela tenía un contrato con un promotor e intentó realizar negociar con ellos, pero al ver que la cantante tenía un porcentaje bajo como ganancia, decidió no seguir e irse del Perú. Luego, intentó trabajar con Anitta con un tema tropical, pero no estaba interesada, fue entonces cuando buscó a Yahaira.

Sergio George cuenta que Yahaira Plasencia viajó a Medellín para realizar un casting de voz y baile. Es así como pasó la prueba y decidieron grabar su primer tema juntos "Y Le Dije No". El productor explica que Daniela Darcourt le llamó la atención por los números que marcaba en su canal de YouTube. Luego, pasó todo el tema de Anitta y decidió trabajar con la 'Patrona' por su parecido.

"Trabajando contigo desarrollamos un estilo de la salsa urbana, de la parte visual. Entonces, no me arrepiento. Trabajando contigo, me he abierto la mente para meter más en la parte urbana de la salsa, porque tenía a la persona que podía vender visualmente eso", revela.