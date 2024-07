Yahaira Plasencia le dedica un bello mensaje de agradecimiento a sus padres: "Soy una mujer bendecida"

Yahaira Plasencia es una artista muy querida de la salsa peruana que viene luchando por su internacionalización. La joven se encuentra viviendo parcialmente en Miami y ahora, llevó a sus padres. Por sus redes sociales, les dedicó un mensaje con mucho amor y agradecimiento.

La peruana Yahaira Plasencia viene trabajando arduamente en su carrera musical y estuvo varias semanas residiendo en Miami para trabajar al lado del productor Sergio George. Además, la joven participó hace unos días en la gala de los Premios Heat, donde cantó al lado de sus compatriotas. Después de ello, decidió quedarse en Miami acompañada de sus padres.

Por medio de sus redes sociales, la salsera compartió en sus historias cómo venía disfrutando de la estadía de sus padres y paseando por muchos lugares turísticos. Ante ello, la cantante decidió realizar una publicación de sus paseos con un bello mensaje en redes agradeciéndolos por todo.

"Siempre he dicho que soy una mujer bendecida por tener a mi familia unida y tener unos padres maravillosos que me dieron todo su amor y me enseñaron a ser una luchadora , hoy que puedo les daré todo y más. Después de mucho trabajo están conmigo disfrutando. LOS AMO", escribió la salsera Yahaira Plasencia.