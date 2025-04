Yahaira Plasencia sorprende al revelar detalles de su misterioso galán: "Nos vimos un par de veces"

La vida sentimental de Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la atención luego de que fuera captada en Miami caminando de la mano con un joven misterioso. Las imágenes desataron especulaciones sobre un nuevo romance en la vida de la salsera, quien decidió aclarar el tema durante su reciente participación en el programa 'Amor y Fuego'.

Yahaira aclara vínculo con basquetbolista

Yahaira Plasencia fue consultada por su cercanía con un basquetbolista con quien ha sido vista en distintos locales de Miami. Al respecto, la salsera explicó que no mantiene una relación sentimental formal, ya que está concentrada en su carrera musical.

"Yo ahorita no me veo en una relación con nadie, tengo que ser sincera porque estoy bien metida en lo mío, no tengo tiempo y me aburro rápido, pero sí estoy conociendo gente", explicó.

La cantante también admitió que existe una atracción entre ambos, pero descartó cualquier compromiso sentimental. Según reveló, el primer encuentro con el deportista ocurrió en un restaurante de Miami.

"Salí a un restaurante en Miami y él estaba con un grupo de amigos. Se acercó, nos pusimos a conversar, nos vimos un par de veces, pero hice mal en traerlo aquí porque lo grabaron", comentó entre risas.

Aclara rumores sobre supuesta indirecta a Xiomy Kanashiro

Yahaira también aprovechó su paso por el programa para aclarar el video que compartió en TikTok y que muchos interpretaron como una indirecta a Xiomy Kanashiro. En el clip, se insinuaba la existencia de una "copia china", lo que varios usuarios asociaron con la actual pareja de Jefferson Farfán.

"Mi mánager me manda una lista con TikToks que están virales y obviamente lo hice, pero te juro que no fue con ninguna mala intención porque yo a Xiomy no la conozco", aseguró la artista.

Asimismo, "La Yaha", enfatizó que tomo la decisión de archivar el vídeo debido a comentarios que señalaban a actual pareja de Farfán. La, salsera, enfatizó en que quiere dejar atrás cualquier tipo de vínculo con su expareja y evitar enfrentamientos con Kanashiro.

"Por eso lo archivé, porque no quería que me vinculen ni con ella ni con la otra persona. No tengo nada en contra de ella", concluyó.

Yahaira Plasencia dejó claro que, aunque se encuentra conociendo nuevas personas, su prioridad sigue siendo su carrera musical. Asimismo, negó tener intenciones de generar conflictos en redes sociales y pidió no seguir siendo relacionada con episodios del pasado que ya no forman parte de su vida.